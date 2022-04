A Napoli il torneo di qualificazione agli Europei Under 18

NAPOLI-Si avvicina l’importante appuntamento per la nazionale under 18 maschile, che dal 22 al 24 aprile sarà impegnata a Napoli, per il torneo di qualificazione che mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria. I ragazzi di Michele Zanin, che concluderanno questa sera con l’ultima amichevole contro l’Iran il periodo di preparazione a Campobasso, si ritroveranno dal 15 aprile a Napoli per l’ultimo periodo di raduno prima dell’inizio del torneo.