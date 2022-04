Da domani l'Italia Under 18 si gioca l'Europa

NAPOLI-Il tecnico della Nazionale Under 18 maschile Michele Zanin ha scelto i dodici atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, in programma da domani venerdì 22 a domenica 24 aprile al PalaVesuvio di Napoli.

Il programma del torneo di qualificazione di Napoli, che mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei Under 18, prevede tre giornate di gare. La nazionale italiana affronterà nell’ordine: Croazia (22/04 ore 19.30) e Francia (23/04 ore 19.30). Nell’altro incontro si sfideranno domenica 24 aprile Croazia e Francia.

Al termine del torneo, la prima classificata del girone staccherà il pass per la fase finale della rassegna continentale in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.