L'Under 18 batte la Francia e stacca il pass per l'Europeo

NAPOLI - A Napoli la Nazionale under 18 maschile ha conquistato la seconda vittoria nel Torneo di Qualificazione e la conseguente qualificazione ai Campionati Europei di categoria che si svolgeranno dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.

L’Italia di Michele Zanin, alla presenza del presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, ha superato, al termine di una vera e propria battaglia, la Francia con il punteggio di 3-2 (26-24, 21-25, 25-23, 22-25, 15-10).

L’avvio del primo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio con le due formazioni che si sono rese protagoniste di battaglia punto a punto (9-9). L’equilibrio è stato rotto dall’Italia che ha cambiato marcia e si è assicurata un buon margine di vantaggio sugli avversari (19-15). Con il passare delle azioni però gli azzurri hanno rallentato e la formazione transalpina ne ha approfittato. L’Italia è stata brava a reagire nel finale, quando ha piazzato l’affondo decisivo e si è imposta ai vantaggi (26-24).

L’inizio del secondo set è stato caratterizzato da una buona partenza della formazione francese che ha messo pressione la difesa azzurra (11-8). L’Italia è stata costretta per lunghi tratti ad inseguire. Con il passare dei minuti gli azzurrini hanno provato la rimonta, ma nel finale è stata ancora la Francia ha trovare l’allungo decisivo che ha chiuso il parziale (25-21).

L’avvio del terzo set è stato ancora una volta favorevole ai transalpini (7-9) e gli azzurrini costretti ad inseguire. L’Italia, però, con grande determinazione ha risposto colpo su colpo agli avversari. Lo strappo decisivo è arrivato nel finale, con gli azzurrini che hanno fissato il punteggio sul (25-23).

Nel quarto parziale la gara segue la stessa falsariga del terzo con i francesi che scappano subito in avanti, mostrando un buon gioco (12-8). La reazione della formazione tricolore ha dato l’impressione di riaprire il set, sensazione però smentita da un nuovo allungo dei francesi che si sono imposti (25-22).

Avvincente e combattuto il tie – break, con entrambe le squadre che ce l’hanno messa tutta per portarsi a casa la partita (4-4). Gli azzurrini con il proseguire delle azioni, trascinati anche dal caloroso pubblico del PalaVesuvio, hanno spinto sull’acceleratore e condotto fino al conclusivo (15-10) che ha regalato alla nazionale tricolore la qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 18 maschili.

Domani domenica 24 aprile alle ore 19.30 è in programma l’ultimo match del torneo di qualificazione tra la Croazia e la Francia.

RISULTATI E CLASSIFICA-

22/04: Italia - Croazia 3-0 (25-9, 25-14, 25-13)

23/04: Italia – Francia 3-2 (26-24, 21-25, 25-23, 22-25, 15-10)