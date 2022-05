L'Italia di De Giorgi si ritrova a Cavalese

CAVALESE (TRENTO)- Nuova convocazione per la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi. I campioni d’Europa infatti, martedì 17 maggio si ritroveranno nuovamente a Cavalese (TN), per portare avanti il lavoro in vista della Volleyball Nations League, in programma dall’8 giugno al 10 luglio a Ottawa (Canada, 8-12 giugno), Quezon City (Filippine, 22-26 giugno) e Danzica (Polonia, 5-10 luglio). Le Finals, come noto, sono in programma Casalecchio di Reno (BO) dal 20 al 24 luglio. Il ritiro di Cavalese terminerà venerdì 27 maggio.