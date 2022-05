Stefano Recine nell'organico della nazionale femminile

LA CARRIERA-

Stefano Recine è nato è nato a San Candido (BZ) il 18 aprile 1957. E’ stato giocatore di vertice per circa un ventennio (1974-1992), anni in cui ha vestito le maglie di Ravenna, Bologna, Modena, Parma e Milano, vincendo Coppa Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa Cev e Mondiale per Club.

In maglia azzurra ha collezionato 67 presenze (esordio a Turku, il 5 settembre 1976: Ungheria-Italia 3-1).

Appese le ginocchiere al chiodo, Stefano Recine ha iniziato la sua carriera da direttore sportivo nel 1992/93 a Milano per poi trasferirsi a Ravenna, Ferrara, Palermo e Modena collezionando, anche da dirigente, svariati trofei. Nel 2003 il suo passaggio alla Lube dove è rimasto per ben tredici anni vincendo, anche nelle Marche, titoli nazionali e internazionali.

Nel 2017, ha curato per la Sir Safety Perugia l’organizzazione della Final Four di Champions League tenutasi a Roma e a partire dalla stagione seguente è stato nominato direttore tecnico della formazione umbra vincendo anche qui uno scudetto, 3 coppe italia e 3 supercoppe italiane.

LE PAROLE DI STEFANO RECINE-

« Oggi è come se si chiudesse il cerchio, la mia è una famiglia di pallavolisti, io sono stato in azzurro, con i miei figli che hanno militato nel Club Italia e Checco che fa parte del gruppo di De Giorgi. Sono felice ed emozionato per questo nuovo incarico. Ringrazio il Presidente e l’intero Consiglio Federale per questa possibilità. Metterò la stessa passione e impegno in questa avventura come ho fatto in tutta la mia vita dedicata a questo sport. Farò del mio meglio, grazie a tutti ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE GIUSEPPE MANFREDI-

« Credo che un personaggio come Recine non abbia bisogno di presentazioni, lo abbiamo voluto fortemente; è un dirigente di grandissima esperienza e sono certo che farà bene con noi e che aiuterà il gruppo di Mazzanti nella sua crescita ».