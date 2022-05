L'Italia all'esordio supera la Croazia al tie break

FIRENZE- L'Italia di Davide Mazzanti ha fatto il suo esordio stagionale a Palazzo Wanny di Firenze affrontando nella prima amichevole delle quattro in programma in questi giorni un agguerrita Croazia. Il tecnico azzurro ha fatto a meno nell'occasione di tutte le atlete di Conegliano e Monza, che da poco hanno chiuso la Serie della finale scudetto. Senza giocatrici del calibro di Egonu, De Gennaro, Gennari, Orro e Danesi proscenio per giocatrici come Perinelli, Degradi Perinelli, Bonifacio e Perinelli, Nwakalor, Squarcini, Diop e Guerra che certamente non hanno sfigurato e saranno utili in questa lunghissima estate della nazionale. La vittoria per la nostra nazionale è arrivata al tie break, il gioco, e non poteva essere altrimenti, è stato in alcune fasi farraginoso, ma alla fine le nostre hanno trovato lo spunto vincente per imporsi 3-2 (25-22, 19-25, 25-15, 23-25, 15-13) fornendo allo stesso Mazzanti buone indicazioni per il proseguo della stagione.

Molto emozionante il pre-partita quando è stato reso omaggio a Wanny Di Filippo, finanziatore e promotore della costruzione dell’impianto, con una conferenza che ha visto partecipare tra gli altri il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, il presidente federale Giuseppe Manfredi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Presenti in sala le massime autorità politiche toscane e quelle Fipav sia nazionali, che locali.

Sugli spalti oltre 2000 i tifosi che hanno colorato le tribune del nuovissimo impianto, tra cui il sottosegretario Valentina Vezzali, il Capo Dipartimento dell’Ufficio Sport Michele Sciscioli e il Consiglio Federale.

All’esordio da campionesse d’Europa di fronte al pubblico italiano, Malinov e compagne hanno inseguito a lungo le avversarie nel primo set, per poi trovare il sorpasso nel finale. Diversa la seconda frazione, nella quale l’Italia ha commesso molti errori e le croate hanno comandato il gioco.

Copione invertito quello del terzo parziale, le ragazze di Mazzanti hanno trovato subito un buon ritmo e per la Croazia non c’è stato niente da fare. Combattuto il quarto set, Italia e Croazia hanno dato vita a un lungo botta e risposta, conclusosi in favore delle ospiti. Grande equilibrio anche nel tie-break, al termine del quale le ragazze di Mazzanti hanno vinto con il punteggio di (15-13).

Come formazione iniziale il ct azzurro ha schierato Malinov in palleggio, opposto Nwakalor, Degradi e Perinelli in banda, centrali Chirichella e Bonifacio, libero Fersino. Nel corso del match hanno fatto il loro esordio in campo con la maglia azzurra Squarcini e Diop.

L’avvio di gara ha sorriso alle croate, mentre la nazionale tricolore ha faticato a prendere ritmo (8-12). Il merito delle ragazze di Mazzanti è stato quello di non scoraggiarsi e punto dopo punto hanno portato a termine la rimonta (25-22).

Nella seconda frazione l’equilibrio è durato fino sul (11-13), poi l’Italia ha accusato un passaggio a vuoto e le avversarie hanno sfruttato l’occasione (19-25).

La reazione azzurra non s’è fatta attendere, pronti via Chirichella e compagne sono volate sul (6-1). Il distacco iniziale ha pesato sulle spalle della Croazia, mai capace di impensierire le ragazze di Mazzanti che si sono imposte grazia a un ace di Squarcini (25-15).

Molto equilibrato il quarto parziale, nessuna delle due formazioni è riuscita a prendere il comando e così la parità si è trascinata sul (21-21). Le croate hanno trovato un importantissimo allungo (21-23) e alla prima palla utile hanno chiuso (23-25).

Nel tie-break è continuato il confronto serrato, Italia e Croazia sono arrivate in parità fin sul (8-8). Un ace di Squarcini ha permesso alle azzurre di allungare (10-8), ma le avversarie non si sono arrese (10-10). Nel finale la nazionale tricolore si è trovata avanti (13-10), poi ha visto svanire il vantaggio (13-13), ma è riuscita a spuntarla (15-13).

Domani Italia e Croazia si affronteranno nuovamente al PalaEstra di Siena (ore 20.30).