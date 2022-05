L'Under 22 travolge l'Irlanda in 45 minuti

GUIDONIA (ROMA)- Bastano 45 minuti all’ Italia Under 22 Maschile per regolare 3-0 (25-14, 25-5, 25-4) i pari età dell’Irlanda nel primo match del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria che ha preso il via oggi al Palazzetto dello Sport Guidonia Montecelio.

Gli azzurrini sono stati protagonisti di una gara a senso unico che sin dai primi scambi a evidenziato la superiorità della formazione guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza rispetto agli avversari di oggi.

Il Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei proseguirà nelle giornate di domani (21 maggio) e domenica (22 maggio) sempre al Palazzetto dello Sport Guidonia Montecelio. Domani il programma preveder le partite Portogallo-Irlanda (ore 16.30) e Israele-Italia (ore 19.30). Domenica, invece, si svolgeranno le sfide Irlanda-Israele (ore 16.30) e Portogallo-Italia (ore 19.30). La prima classificata del torneo conquisterà la qualificazione ai Campionati Europei di Categoria in programma dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow, in Polonia.

Presenti alla partita di questa sera anche il presidente federale Giuseppe Manfredi e il Segretario Generale Stefano Bellotti.

Per questa partita d’esordio il tecnico Vincenzo Fanizza schiera il sestetto composto da Comparoni, Stefani, Pol, Crosato, Porro, Magalini e il libero Catania.

Parte subito forte l’Italia che, capitalizza un buon gioco e gli errori avversari, e si porta sul +5 (6-1). Tre ace consecutivi di Pol spingono avanti gli azzurrini che si arrivano a +8 (10-2). Troppo timida la reazione dell’Irlanda (16-8) e l’Italia, che continua a macinare buon gioco e punti (20-12), può chiudere agevolmente a proprio favore il primo set (25-14).

Avvio più equilibrato nella seconda frazione dove le due formazioni viaggiano appaiate fino al 4-4. Sono gli azzurrini a rompere l’inerzia e a piazzare l’allungo che si rivela decisivo. L’ottimo turno in battuta di Magalini (per lui anche 2 ace nella serie) e la perfetta intesa in campo di tutta la squadra trasformano il set in un lungo monologo dell’Italia (22-4) che si porta sul 2-0 (25-5).

E’ l’Under 22 italiana a tenere in mano le redini del gioco anche in avvio di terza frazione (6-3). Sul 10-4 riparte un lungo ininterrotto monologo degli azzurrini che conquistano set (25-4) e partita.

IL TABELLINO-

ITALIA – IRLANDA 3-0 (25-14, 25-5, 25-4)

ITALIA: Comparoni 3, Stefani 6, Pol 4, Crosato 2, Porro 1, Magalini 3; Catania (L), Ferrato, Meschiari 4, Ceban 6, Cianciotta 4, Schiro 5. All. Fanizza.

IRLANDA: Humphreys 1, Hughes, Gilmartin 2, Yamada-Brennan 2, O’Riordain, McGlynn 3; Davoren, Power, Disu. Ne: Harman, Leamy, Tougher. All. Molnar.

ARBITRI: Enkerli (SUI) e Oravainen (FIN)

DURATA SET: 17’, 13’, 13’

ITALIA: 8 a, 11 bs, 2 mv, 15 et.

IRLANDA: 2 a, 9 bs, 1, mv 37 et.

IL CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE AL PALASPORT DI GUIDONIA MONTECELIO-

20/05: Israele-Portogallo 3-2 (25-20, 25-13, 18-25, 19-25, 15-7); Italia-Irlanda 3-0 (25-14, 25-5, 25-4)

21/05: Portogallo-Irlanda (ore 16.30); Israele-Italia (ore 19.30)

22/05: Irlanda-Israele (ore 16.30); Portogallo-Italia (ore 19.30)