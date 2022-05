Under 22: L'Italia si prende il pass Europeo

GUIDONIA (ROMA)- L’Italia fa tre su tre e conquista il pass per i Campionati Europei Under 22 Maschili in programma dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow, in Polonia. Davanti ai 2000 spettatori presenti al Palasport di Guidonia questa sera gli azzurrini hanno superato 3-0 (25-21, 25-18, 25-15) il Portogallo, conquistando così la terza vittoria consecutiva e l’accesso alla competizione continentale.

E’ il Portogallo ad aggredire il match e a portarsi in vantaggio (5-2). Un buon rendimento a muro e qualche errore degli avversari permettono agli azzurrini di accorciare (7-5) e ristabilire la parità (7-7) con un ace di Pol. La gara prosegue quindi sostanzialmente punto a punto (14-14). E’ l’Italia a rompere l’inerzia e a trovare l’allungo spinta avanti da un ottimo turno in battuta di Stefani che pizza due ace (14-17). Gli azzurrini trovata la giusta intesa continuano a tenere gli avversari a distanza (18-22) e chiudono agevolmente a proprio favore il primo set (21-25).

E’ nuovamente il portogallo a cercare l’allungo in avvio di seconda frazione (3-1). Pronta la reazione di Catania e compagni che riagguantano la parità con Stefani (4-4). Gli azzurrini respingono agni accelerazione avversaria e per un lungo tratto le due formazioni procedono punto a punto (16-16). E’ l’Italia a trovare lo spunto giusto per portarsi in vantaggio (16-20). Gli azzurrini procedono con un’ottima manovra di squadra e conquistano anche il secondo set (21-25).

Respinto il primo tentativo di allungo del Portogallo (4-2) l’Italia ristabilisce la parità (4-4) e diventa protagonista assoluta in campo. Due muri vincenti danno il la all’allungo azzurrino (5-8). Gli avversari si disuniscono e gli azzurrini, bravi a concertare un impeccabile gioco di squadra in tutti i fondamentali, incrementano il proprio vantaggio fino al +11 (10-21). Nel finale tutto facile per i ragazzi di Fanizza che conquistano la vittoria di set e partita (15-25).

I PROTAGONISTI-

Vincenzo Fanizza (Allenatore Italia)- « Complimenti ai ragazzi, sono stati sensazionali e grazie a questo pubblico per il supporto dal primo all’ultimo punto in questi tre giorni di gara. Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro Paese all’Europeo”. “Andremo all’Europeo per puntare all’obiettivo massimo – ha aggiunto Paolo Porro, il regista della Nazionale – il nostro livello di gioco si è alzato di partita in partita. Abbiamo carburato contro l’Irlanda, poi siamo cresciuti contro Israele e abbiamo chiuso alla grande con una vittoria contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a reagire e a portare la gara dalla nostra parte »

Tommaso Stefani (Italia)- « Qualificarsi per la terza volta all’Europeo è davvero bellissimo. In queste tre giornate è andato tutto bene, il pubblico con il suo calore è stato di grande aiuto e ci ha spinti a dare il massimo. L’organizzazione è stata impeccabile e non possiamo che ringraziare tutti. Ora ci aspetta un’estate intensa, ma siamo pronti a tornare in palestra per lavorare intensamente e dare il massimo alle manifestazioni a cui prenderemo parte nei prossimi mesi ».

IL TABELLINO-

PORTOGALLO – ITALIA 0-3 (21-25, 18-25, 15-25)

PORTOGALLO: Dias 4, R. Santos 7, F. Santos 6, Marques 4, Figueiredo 10, Brito 6; Sousa (L), Albuquerque, Sampaio 1, Moreira, R. Pereira. Ne: Cavalcanti. All. N. Pereira.

ITALIA: Crosato 9, Porro 4, Magalini 9, Ceban 4, Stefani 15, Pol 10; Catania (L). Ne: Ferrato, Comparoni, Schiro, Meschiari, Cianciotta. All. Fanizza.

ARBITRI: Enkerli (SUI) e Makowski (POL)

DURATA SET: 22’, 23’, 21’.

NOTE: 2000 spettatori.

PORTOGALLO: 4 a, 16 bs, 5 mv, 24 et.

ITALIA: 7 a, 16 bs, 15 mv, 16 et.

I RISULTATI DELLA POOL A-

20/05: Israele-Portogallo 3-2 (25-20, 25-13, 18-25, 19-25, 15-7); Italia-Irlanda 3-0 (25-14, 25-5, 25-4)

21/05: Portogallo-Irlanda 3-0 (25-6, 25-6, 25-5); Israele-Italia 0-3 (21-25, 22-25, 14-25)

22/05: Irlanda-Israele 0-3 (10-25, 7-25, 9-25); Portogallo-Italia 0-3 (21-25, 18-25, 15-25)

LE FORMAZIONI QUALIFICATE PER L'EUROPEO-

Pool A: Italia

Pool B: Serbia

Pool C: Turchia

Pool D: Francia

Pool E: Olanda

Pool F: Austria

Alle prime classificate di ogni Pool si aggiungeranno la migliore seconda della fase di qualificazione e la Polonia che ospiterà i Campionati continentali di categoria.