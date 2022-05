Pronto riscatto azzurro contro la Bulgaria

CAVALESE (TRENTO)- Un’Italia molto più determinata rispetto a ieri ha iniziato con il cipiglio giusto la seconda amichevole che la opponeva alla Bulgaria. La squadra di De Giorgi, meglio rodata in tutti i fondamentali e molto efficace in attacco, ha subito messo in difficoltà la ricezione avversaria con servizi profondi e tatticamente studiati. Leandro Mosca, schierato stasera dal tecnico azzurro, ha dimostrato di poter essere un elemento prezioso per la formazione azzurra sciorinando una prestazione sopra le righe soprattutto muro. Positivo anche l'ingresso nel sestetto di Piccinelli. Romanò, Bottolo e Recine hanno garantito un eccellente contributo nelle marcature mentre la regia di Giannelli è stata, come sempre impeccabile. Il 3-0 (25-18; 25-20;25-23) finale è la più logica fotografia del match. Carte mischiate per la Bulgaria con Nikolov in campo dall’inizio, il cambio in cabina di regia e nel ruolo di libero.

A fare la differenza oggi il giusto approccio sin dai primi punti con Romanò, ancora top scorer con 15 punti, seguito da Bottolo e Recine autori di 10 punti in un gioco ben orchestrato da Giannelli.

Al termine della gara i tecnici hanno deciso di giocare due set aggiuntivi vinti dall’Italia 25-14 e 25-15. Spazio tra gli azzurri per Falaschi, Cortesia, Gardini, Gironi, Vitelli, Raffaelli, Lusetti e Scanferla.

Domani, dopo l’allenamento mattutino, terminerà il collegiale di Cavalese. La ripresa dei lavori è in programma nella giornata di martedì 31 maggio con due gruppi che si divideranno tra Roma e Cavalese. Nel pomeriggio di domani il Commissario Tencico De Giorgi renderà note le convocazioni, i ragazzi che si ritroveranno a Roma prenderanno parte alla week 1 di VNL in programma ad Ottawa dal 7 al 12 giugno.