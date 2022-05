L'Italia in partenza per Ankara per il primo Week di VNL

MILANO- È fissata per domani, domenica 29 maggio, la partenza della nazionale femminile campione d’Europa in carica alla volta di Ankara per la prima Pool della Volleyball Nations League 2022 (31 maggio – 4 giugno). Le 14 azzurre scelte dal CT Davide Mazzanti per questa prima settimana di VNL si sono ritrovate a Milano dove svolgeranno l’ultimo allenamento prima della partenza per la Turchia.