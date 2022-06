VNL: l'Italia cerca il riscatto contro il Belgio

ANKARA (TURCHIA)- Torna in campo la nazionale italiana impegnata nella Volleyball Nations League 2022. Dopo la sconfitta con la Turchia , le azzurre affronteranno, domani giovedì 2 giugno, il Belgio (ore 18:00 diretta Sky Sport 1) all’Ankara Sports Hall nella sfida valida per la terza giornata della Pool 2 di VNL. Dopo aver rispettato un turno di riposo contraddistinto da lavoro in sala pesi e poi allenamento tecnico, l’Italia proverà a mettersi alle spalle la sconfitta patita all’esordio tornando contro un Belgio che ha esordito perdendo 1-3 con la Serbia.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI AZZURRI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia) – « Torniamo in campo per far bene, dopo una sconfitta e in generale una prestazione con alcuni errori tecnici – ha dichiarato il C.T. Davide Mazzanti -. Siamo consapevoli di dover reagire per fare risultato e quindi muovere la classifica. Le ragazze stanno lavorando con entusiasmo e grande applicazione ma sappiamo che la VNL è un percorso lungo e che quindi non bisogna né esaltarsi dopo una vittoria nè tantomeno demoralizzarsi dopo una sconfitta. Contro il Belgio sarà una sfida molto interessante: loro giocano con tre centrali o con l’opposto. Inoltre sono molto brave in battute e quindi dovremo essere bravi a leggere bene il match approcciando da subito con il giusto equilibrio ».

Terry Enweonwu (Italia) – « Dopo la sconfitta di ieri con la Turchia siamo tutte animate da grande voglia di riscatto – ha dichiarato la schiacciatrice azzurra – abbiamo lavorato sia in palestra che in campo per migliorare ciò che ieri non è andato per il meglio focalizzando l’attenzione sulle nostre prossime avversarie. La VNL è una competizione molto bella ma allo stesso tempo complessa per via dei lunghi viaggi. C’è un clima sereno in gruppo e ognuna è pronta a dare il 100% e da parte mia ho voglia di mettermi a disposizione e di sfruttare nel migliore dei modi le chance che mi saranno concesse ».

I PRECEDENTI ITALIA – BELGIO-

33 Vittorie, 5 Sconfitte, 38 gare disputate

RISULTATI POOL 2 – ANKARA (TURCHIA)-

Prima giornata

Thailandia – Bulgaria 3-0 (25-20; 25-22; 25-20

Turchia – Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

RISULTATI POOL 1 – SHREVEPORT (USA)-

Prima giornata

Germania – Brasile 1-3 (27-29; 25-23; 25-27; 21-25)

USA – Rep. Domenicana 3-0 (25-21; 25-17; 25-18)

LE 14 AZZURRE-

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ofelia Malinov (C).

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Sofia D’Odorico, Elena Perinelli, Alice Degradi, Terry Enweonwu.

Opposti: Silvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Alessia Mazzaro.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

LE 14 DEL BELGIO-

Palleggiatrici: Elise Van Sas, Jutta Van De Vyver e Charlotte Krenicky.

Schiacciatrici: Britt Herbots, Manon Stragier, Stien Goris, Celine Van Gestel.

Opposti: Pauline Martin.

Centrali: Nathalie Lemmens, Marlies Janssens, Silke Van Avermaet, Anna Koulberg.

Liberi: Nel Demeyer e Britt Rampelberg.

IL CALENDARIO DELLA POOL 2-

Week 1 (Ankara, Turchia)

02 giugno Thailandia – Serbia ore 12:00

02 giugno: Bulgaria – Olanda ore 15:00

02 giugno: Belgio-Italia ore 18:00 (Sky Sport 1)

03 giugnio: Serbia – Bulgaria ore 12:00

03 giugno: Olanda-Italia ore 15:00 (Sky Sport 1)

03 giugno: Turchia – Cina ore 18:00

04 giugno: Thailandia – Belgio ore 12:00

04 giugno: Cina-Italia ore 15:00 (Sky Sport 1)

04 giugno: Bulgaria – Turchia ore 18:00

*Orari italiani