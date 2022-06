VNL: Domani l'Italia all'esordio contro la Francia

OTTAWA (CANADA)- Poco più di 24 ore all’esordio ufficiale della nazionale maschile di Fefè De Giorgi in V olleyball Nations League , primo impegno della lunga estate azzurra. Dopo aver testato il campo della TD Place Arena nella serata canadese di ieri, capitan Giannelli e compagni si preparano ad affrontare i campioni olimpici della Francia guidati da Andrea Giani arrivato nel nuovo ciclo post Tokyo 2020. L’Italia si presenta ad Ottawa dopo un lungo mese di lavoro svolto tra Cavalese e Roma con una parte del gruppo allargato coinvolto da Fefè De Giorgi in vista dell’intensa stagione. Gli azzurri scenderanno in campo domani (mercoledì 8 giugno) alle 19.30 locali (l’1.30 di giovedì 9 giugno in Italia) per una prima week contro i campioni olimpici della Francia, i campioni del mondo della Polonia, i padroni di casa del Canada e il bronzo olimpico Argentina, gare già importanti ai fini della classifica di VNL e del ranking mondiale che tiene conto di tutti i risultati delle gare internazionali. Con la Francia, gara che segna il ritorno degli azzurri in campo in una gara ufficiale dopo l’oro europeo, nei 144 precedenti sono 76 le vittorie azzurre. Sarà sfida tutta italiana tra panchine con Fefè De Giorgi e Andrea Giani, protagonisti di tanti successi con la maglia della nazionale (tre i mondiali vinti insieme), già di fronte nei Quarti di Finale dell’Europeo 2021 poi vinto dall’Italia, con Giani tecnico della Germania.

LE PAROLE DEL TECNICO FERDINANDO DE GIORGI-

« Affronteremo subito quattro avversarie di ottimo livello, sarà un inizio abbastanza intenso tra campioni olimpici, campioni del mondo, padroni di casa, bronzo olimpico. Questo ci darà sicuramente delle motivazioni forti per cercare di fare il meglio, sono tutte squadre di buon livello, con valori importanti. Il nostro primo obiettivo qui in Canada è quello di arrivare al massimo in ogni partita e cercare di raggiungere il massimo risultato. E' chiaro che abbiamo anche obiettivi che seguono un pò il nostro percorso tecnico e non, un percorso che sarà fatto di opportunità per i ragazzi, quindi interessante per loro e anche per me, un percorso che mi permetterà di valutare tutti gli equilibri che si creano. Di certo dobbiamo mantenere un nostro atteggiamento, pensare al modo di stare in campo e cercare di mettere la migliore tecnica possibile. Si sa che in questa prima fase tutte le squadre non sono al top, così come noi, ma si può sicuramente sopperire con il giusto atteggiamento. Sono contento del lavoro fatto questa settimana con i 14 ragazzi impegnati in questa week 1 di VNL, c'è stata ampia disponibilità in tutte le situazioni di lavoro, intensità, partecipazione. Abbiamo cercato veramente di sfruttare al massimo questo tempo che abbiamo avuto, ho visto grande responsabilità e voglia da parte loro. A tifosi ed appassionati dico: Svegliatevi e seguiteci!! In Italia sarà notte nelle prime gare, ai nostri tifosi chiedo di seguirci in questa nuova ed entusiasmante avventura di questa stagione azzurra ».

LE SQUADRE PARTECIPANTI-

Argentina, Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Francia, Germania, Iran, Italia, Giappone, Olanda, Polonia, Serbia, Slovenia, USA.

I 14 DI FEFÈ DE GIORGI PER LA WEEK 1 DI VNL-

Liberi: 21. Alessandro Piccinelli, 24. Leonardo Scanferla.

Centrali: 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 25. Marco Vitelli, 30. Leandro Mosca.

Schiacciatori: 3. Francesco Recine, 11. Davide Gardini, 12. Mattia Bottolo, 18. Fabrizio Gironi.

Opposti: 1. Giulio Pinali, 16. Yuri Romanò.

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (C), 10. Marco Falaschi.

All. Ferdinando De Giorgi

LE AVVERSARIE DELL'ITALIA IN CANADA-

ARGENTINA-

Liberi: 9. Santiago Danani, 19. Franco Massimino.

Centrali: 4. Joaquin Gallego, 8. Agustin Loser, 18. Martin Ramos (C), 22. Nicolas Zerba.

Schiacciatori: 10. Nicolás Lazo, 11. Manuel Armoa, 13. Ezequiel Palacios, 16. Luciano Palonsky, 17. Luciano Vicentin.

Opposti: 12. Bruno Lima.

Palleggiatori: 1. Matias Sanchez, 77. Matias Giraudo.

All. Marcelo Mendez

CANADA-

Liberi: 18. Justin Lui.

Centrali: 11. Pearson Eshenko, 12. Lucas Van Berkel, 15. Marc Major Wilson, 21. Jackson Howe.

Schiacciatori: 3. Jesse Elser, 4. Nicholas Hoag (C), 7. Stephen Timothy Maar, 17. Ryley Brendan Barnes, 19. Brodie Hofer.

Opposti: 10. Ryan Joseph Sclater.

Palleggiatori: 8. Brett James Walsh, 9. Jay Blankenau, 24. Mathias Elser.

All. Benjamin Josephson

FRANCIA-

Liberi: 5. Jérémie Mouiel, 20. Benjamin Diez.

Centrali: 1. Barthélémy Chinenyeze, 15. Médéric Henry, 24. Mousse Gueye, 25. Quentin Jouffroy.

Schiacciatori: 7. Kevin Tillie, 9. Earvin Ngapeth, 19. Yacine Louati, 22. Pierre Derouillon.

Opposti: 4. Jean Patry, 12. Stephen Boyer.

Palleggiatori: 3. Raphaël Corre, 11 . C Antoine Brizard (C).

All. Andrea Giani

POLONIA-

Liberi: 24. Kamil Szymura, 3. Jakub Popiwczak.

Centrali: 15. Jakub Kochanowski, 22. Karol Urbanowicz, 72. Mateusz Poreba, 7 . C Karol Klos (C).

Schiacciatori: 1. Bartlomiej Lipinski, 13 . Rafal Szymura, 18. Bartosz Kwolek, 21. Tomasz Fornal.

Opposti: 2. Maciej Muzaj, 23. Karol Butryn.

Palleggiatori: 96. Jan Firlej, 4. Lukasz Kozub.

All. Nikola Grbic

WEEK 1 - POOL 2 - OTTAWA (CANADA) – LE GARE DEGLI AZZURRI-

9 giugno 2022 ore 01.30 Francia – Italia

10 giugno 2022 ore 01.30 Polonia – Italia

12 giugno 2022 ore 01.00 Canada – Italia

12 giugno 2022 ore 20.00 Argentina – Italia

IL CALENDARIO (ORARI ITALIANI) DELLA WEEK 1 DIVISA TRA POOL 1 A BRASILIA (BRASILE) E POOL 2 A OTTAWA (CANADA).

Week 1

POOL 1 BRASILIA (BRASILE)-

Martedì 7 giugno 2022

ore 23.00 Cina - Iran

Mercoledì 8 giugno 2022

ore 02.00 Slovenia - USA

ore 23.00 Giappone - Olanda

Giovedì 9 giugno 2022

ore 02.00 Brasile - Australia

ore 20.00 Giappone - Cina

ore 23.00 Olanda - USA

Venerdì 10 giugno 2022-

ore 02.00 Brasile - Slovenia

ore 20.00 Olanda - Iran

ore 23.00 Giappone - USA

Sabato 11 giugno 2022-

ore 02.00 Australia - Slovenia

ore 20.00 USA - Brasile

ore 23.00 Slovenia - Cina

Domenica 12 giugno 2022-

ore 02.00 Iran - Australia

ore 15.00 Brasile - Cina

ore 18.00 Iran - Giappone

ore 21.00 Olanda - Australia

POOL 2 OTTAWA (CANADA)-

Martedì 7 giugno 2022-

ore 22.30 Bulgaria – Serbia

Mercoledì 8 giugno 2022-

ore 01.30 Canada – Germania

ore 22.30 Polonia – Argentina

Giovedì 9 giugno 2022-

ore 01.30 Francia – Italia

ore 17.00 Germania – Argentina

ore 22.30 Serbia – Francia

Venerdì 10 giugno 2022-

ore 01.30 Polonia – Italia

ore 17.00 Serbia – Argentina

ore 22.30 Bulgaria – Germani

Sabato 11 giugno 2022-

ore 01.30 Francia – Canada

ore 19.00 Germania – Serbia

ore 22.00 Bulgaria – Polonia

Domenica 12 giugno 2022-

ore 01.00 Canada – Italia

ore 17.00 Francia – Polonia

ore 20.00 Argentina – Italia

ore 23.00 Bulgaria - Canada