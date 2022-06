VNL: azzurre domani in campo contro la Repubblica Domenicana

BRASILIA (BRASILE)- Reduce dalla bella vittoria per 3-1 sulla Serbia , l’Italia si prepara a tornare in campo. Nel pomeriggio brasiliano di domani (alle 23:00 in Italia), in diretta Sky Sport 1 e in streaming su NOW e Volleyball World TV, le azzurre affronteranno la Repubblica Domenicana nella sfida valida per la terza giornata della Pool 3 di Volleyball Nations League in corso a Brasilia. Dopo l’esordio vincente, le campionesse d’Europa in carica del CT Davide Mazzanti hanno osservato un turno di riposo per ricaricare le pile in vista dell’insidiosa sfida con le domenicane.

LE PAROLE DEGLI AZZURRI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia)- « Affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto ed è molto giovane. La Repubblica Domenicana fa della fisicità il proprio punto di forza e per questa caratteristica potrebbe metterci in difficoltà. Loro ritrovano Martinez che non c’era nella prima tappa di VNL ma al di là di questo potrebbero andare in difficoltà in cambio palla anche se in fase break possono essere pericolose. Le ragazze dovranno essere brave più tecnicamente che tatticamente contro un’avversaria come la Repubblica Domenicana. Sono felice di come si stanno inserendo le ragazze ultime arrivate. Stanno crescendo fisicamente come ci aspettavamo, in maniera graduale ma sostanziale. La squadra adesso deve riprendere quelle sensazioni giuste che poi daranno il ritmo di gioco ideale per mettere in evidenza i nostri punti di forza ».

Anna Danesi (Italia) – « Per noi sarà importante fare risultato anche se sarà una partita nella quale dovremo lavorare nel ritrovare la nostra affinità di gioco – ha ammesso la centrale italiana, Anna Danesi -. Non dovremo guardare chi avremo di fronte perché sarebbe un grave errore sottovalutare le nostre avversarie. Dobbiamo sforzarci di pensare solo ed esclusivamente al nostro gioco. Nel tornare in campo con la nazionale ho provato molte emozioni, non giocavo da un mesetto, ma piano piano confido di tornare nel ritmo giusto per tornare nella forma migliore ».

LE 14 AZZURRE-

Palleggiatrici: Ofelia Malinov e Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Miriam Sylla (C), Caterina Bosetti, Alice Degradi, Anastasia Guerra.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Marina Lubian.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

All. Davide Mazzanti.

LE 14 DELLA REP. DOMENICANA-

Palleggiatrici: Camil Dominguez Martinez e Niverka Marte Frica.

Schiacciatrici: Vielka Peralta Luna, Madeline Guillen Paredes, Bayelin Martinez.

Opposti: Gina Mambru Casilla e Gaila Gonzalez Lopez.

Centrali: Esthefany Rabit, Angelica Hinojosa, Jineiry Martinez, Geraldine Gonzalez.

Liberi: Yaneirys Rodriguez e Larysmer Martinez Caro.

All. Marcos Kwiek.

I PRECEDENTI ITALIA – REP. DOMENICANA-

27 vittorie, 6 sconfitte, 33 gare disputate

RISULTATI POOL 3 – BRASILIA (BRASILE)-

Prima giornata

Olanda – Germania 1-3 (20-25; 19-25; 25-12; 22-25)

Italia – Serbia 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20)

Seconda giornata

Rep. Domenicana – Corea Del Sud (da disputare)

Brasile – Turchia (da disputare)

Risultati Pool 4 – Quezon City (Filippine)

Prima giornata

Canada – Thailandia 0-3 (19-25; 22-25; 24-26)

Giappone – Polonia 3-0 (25-21; 25-21; 25-21)

Seconda giornata

Bulgaria – USA 0-3 (20-25; 22-25; 20-25)

Cina – Belgio 3-0 (25-19; 25-22; 25-14)

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL 3-

Week 2 (Brasilia, Brasile)

15 giugno: Rep. Domenica – Corea del Sud ore 23:00

16 giugno: Brasile – Turchia ore 02:00

16 giugno: Serbia – Corea del Sud ore 20:00

16 giugno: Italia-Rep. Dominicana ore 23:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Olanda – Brasile ore 02:00

17 giugno: Germania - Italia ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Serbia – Turchia ore 23:00

18 giugno: Olanda – Rep. Domenicana ore 02:00

18 giugno: Italia - Brasile ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

18 giugno: Germania – Turchia ore 23:00

19 giugno: Olanda – Corea del Sud ore 02:00

19 giugno: Brasile – Serbia ore 15:00

19 giugno: Germania – Rep. Domenicana ore 18:00

*orari italiani

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL 4-

Week 2 (Quezon City, Filippine)

16 giugno: Polonia – Thailandia ore 05:00

16 giugno: Canada – Belgio ore 09:00

16 giugno: Bulgaria – Giappone ore 13:00

17 giugno: Polonia – USA ore 05:00

17 giugno: Cina – Canada ore 09:00

17 giugno: Giappone – Thailandia ore 13:00

18 giugno: Bulgaria – Canada ore 05:00

18 giugno: Belgio – Polonia ore 09:00

18 giugno: USA – Cina ore 13:00

19 giugno: Bulgaria – Belgio ore 05:00

19 giugno: Thailandia – USA ore 09:00

19 giugno: Giappone – Cina ore 13:00

*orari italiani

LA CLASSIFICA PROVVISORIA-

Giappone 5 vittorie (14 pt), Cina 4 vittorie (13 pt), USA 4 vittorie (12 pt), Thailandia 4 vittorie (11 pt), Turchia 3 vittorie (9 pt), Serbia 3 vittorie (9 pt), Italia 3 vittorie (9 pt), Polonia 3 vittorie (8 pt), Germania 2 vittorie (8 pt) Canada 2 vittorie (6 pt), Belgio 1 vittoria (2 pt), Bulgaria 1 vittoria (2 pt), Olanda 0 vittorie (2 pt), Rep. Domenicana 0 vittorie (0 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).