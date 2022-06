VNL: Italia in partenza per le Filippine

MILANO-Si ritroverà questa sera a Milano la nazionale seniores maschile, che dal 21 al 26 giugno sarà impegnata a Quezon City (Filippine) nella seconda settimana di gioco della Volleyball Nations League 2022.

14 atleti gli atleti convocati dal Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi che sta rispettando il periodo d’isolamento in Canada, dopo la positività al Covid-19, e la cui partecipazione alla trasferta di Quezon City dipenderà dai tempi di negativizzazione.

Nelle Filippine non ci sarà Il secondo allenatore Massimo Caponeri che una volta rientrato in Italia è risultato positivo al Covid-19.

La partenza della nazionale italiana maschile è prevista per sabato pomeriggio da Milano Malpensa.