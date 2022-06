VNL: Italia senza problemi contro la Slovenia

QUEZON CITY (FILIPPINE)- Quinto successo nella Volleyball Nations League per la nazionale maschile, uscita oggi vincitrice dalla sfida contro la Slovenia 3-0 (25-19, 25-16, 25-21). Una prova molto convincente quella offerta da Giannelli e compagni, assoluti padroni del campo per tutta la gara. Un 3-0 molto importante quello ottenuto dai Campioni d’Europa, soprattutto per quanto riguarda la classifica generale del torneo. Domani la formazione tricolore chiuderà la pool di Quezon City, affrontando alle ore 13 italiane (diretta Sky Sport Uno) la Cina.

Nessuna novità nella formazione iniziale italiana: Giannelli in palleggio, opposto Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani al centro, libero Balaso.

L’Italia ha aggredito fin da subito gli avversari, i buoni turni in battuta degli azzurri hanno messo in grande difficoltà la Slovenia (7-2). I campioni d’Europa hanno sempre tenuto un alto ritmo di gioco e Giannelli ha azionato ottimamente i suoi attaccanti (14-8). Il largo vantaggio non fatto abbassare l’attenzione alla formazione azzurra, totalmente padrona del campo (25-19).

La seconda frazione ha confermato il momento positivo dell’Italia, Michieletto e Lavia sono andati a segno ripetutamente e la Slovenia ha perso contatto (8-3). I vice campioni europei hanno accennato un timido tentativo di rimonta (9-7), ma i ragazzi di Giolito hanno risposto prontamente (13-7). Nel corso del parziale Pinali ha preso il posto di Romanò, avendo un ottimo impatto sulla gara (16-9). Tre punti consecutivi di capitan Giannelli hanno ulteriormente aumentato il vantaggio azzurro e il set si è chiuso con un pesante (25-16).

Nella terza frazione i campioni d’Europa hanno commesso qualche errore in più al servizio e gli avversari hanno tentato di tenersi a contatto (8-6). L’equilibrio è comunque durato poche azioni, appena aumentato il ritmo l’Italia ha preso il comando (13-9). La squadra tricolore, spazio a Sbertoli per Giannelli, ha gestito senza problemi il vantaggio e il finale non ha riservato sorprese (25-21).