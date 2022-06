VNL:l'Italia di Mazzanti in partenza per la Bulgaria

MILANO-È fissata per domani, domenica 26 giugno, la partenza per la Bulgaria delle azzurre del CT Davide Mazzanti. Le campionesse d’Europa in carica, reduci dal poker di vittorie di Brasilia, sbarcheranno a Sofia per prendere parte all’ultima decisiva week di qualificazione di Volleyball Nations League. Al termine di due giorni di intenso collegiale al Centro Pavesi di Milano, l’Italia metterà nel mirino la Final in programma ad Ankara dal 13 al 17 luglio con un duplice obiettivo: mettere al sicuro la qualificazione e provare a migliorare l’attuale quarto posto in classifica generale. Avversarie delle azzurre nella Pool 6 di Sofia, saranno Polonia, Corea del Sud, Bulgaria e Thailandia.