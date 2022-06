Marina Lubian guarita dal Covid, domani a Sofia

SOFIA (BULGARIA)- Marina Lubian è guarita dal Covid 19. La centrale azzurra risultata positiva al rientro dalla week 2 di Brasilia, si è sottoposta questa mattina a tampone di controllo con esito negativo che ha posto fine ad una settimana di isolamento. Lubian, asintomatica per tutto il periodo di positività, ha svolto la visita medica di controllo post covid ottenendo il via libera per raggiungere, nella giornata di domani, Sofia per prendere parte alla Pool 6 di Volleyball Nations League. L’esordio delle azzurre, che questa mattina ha svolto il primo allenamento nella capitale bulgara, è fissato per mercoledì 29 giugno alle ore 19 (orario italiano) contro la Polonia (diretta Sky Sport 1 e in streaming su NOW e Volleyball World TV).