Giochi del Mediterraneo: gli azzurri ko con la Croazia

ORANO (ALGERIA)- La Nazionale maschile ai Giochi del Mediterraneo non bissa il successo della femminile ed esce sconfitta per 3-1 (26-24, 25-22, 21-25, 24-26) dalla semifinale contro la Croazia. Questo il verdetto al termine della semifinale disputata oggi pomeriggio al Palais Sports Hammou Boutlélis. La Croazia interrompe la striscia positiva dell’Italia, fin qui i ragazzi di Fanizza non avevano mai perso, e ferma la rincorsa degli azzurri per l’oro ai Giochi del Mediterraneo, in corso a Orano (Algeria).