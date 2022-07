De Giorgi ha scelto i 14 per la Polonia

ROMA-Al suo ritorno in campo alla guida degli azzurri, dopo il periodo di stop legato alla positività al Covid-19 riscontrata nella week 1 di VNL, Fefè De Giorgi ha seguito i lavori del collegiale di questa settimana presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma con 29 atleti coinvolti tra seniores e U22.

Al termine dell’allenamento pomeridiano, il tecnico salentino ha scelto i 14 che prenderanno parte alla week 3 di Volleyball Nations League in programma dal 5 al 10 luglio a Danzica in Polonia, dove faranno il loro esordio stagionale in VNL Ivan Zaytsev e Roberto Russo.

Gli atleti che non partiranno domani per la Polonia, già coinovolti nel collegiale di questa settimana, proseguiranno il lavoro a Roma. Tra questi non ci sarà Nicola Salsi che ha lasciato il collegiale dopo il rientro di Paolo Porro.

La partenza degli azzurri, attualmente terzi in classifica in VNL alle spalle di Francia e Polonia, è prevista per la prima mattinata di domani dall’aeroporto di Fiumicino. Sul cammino polacco Giannelli e compagni incontreranno Bulgaria, Iran, Serbia e Olanda. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Volleyball World TV e sui canali SKY Sport Action (Italia-Bulgaria) e SKY Sport Arena (le altre gare degli azzurri nella Pool 6).