Euro U21: domani l’esordio delle azzurrine

Le prime due classificate di ciascuna pool si affronteranno poi al Pala Tatarella di Cerignola nelle semifinali incrociate e nelle finali per l’assegnazione delle medaglie.

L’Italia, guidata dal tecnico Luca Pieragnoli, è in Puglia già da alcuni giorni e nel weekend ha affrontato due volte in amichevole la Turchia. Due test match che hanno fornito indicazioni importanti per la squadra.

«I segnali sono stati molto positivi – sottolinea il tecnico Luca Pieragnoli -. Più ci si avvicina a un evento più si cercano risposte rispetto al lavoro che si è svolto fino a quel momento. Per noi le amichevoli sono state importanti perché veniamo da due momenti differenti, da due esperienze differenti: nelle scorse settimane una parte della squadra era ai Giochi del Mediterraneo e una parte si stava invece allenando a Milano. Giovedì la squadra si è riunita in Puglia e disputare questi due test match ci ha dato l’opportunità di ritrovare delle intese e rimettere a posto degli aspetti del gioco, che negli ultimi quindici giorni si erano persi perché eravamo distanti. I segnali arrivati dalle amichevoli sono stai più che postivi perché abbiamo giocato contro un avversario che ha tenuto molto bene il campo. La Turchia è una squadra ben organizzata e potrà recitare un ruolo importante in questa manifestazione».

Da domani inizia il cammino delle azzurrine nella rassegna continentale:

«L’Italia è una squadra forte, che appartiene a una federazione forte – prosegue Pieragnoli -. Sappiamo bene che il nostro ruolo è quello di protagonisti, come è nelle aspettative di tutti. Vogliamo fare bene, questo è il pensiero ricorrente sia dello staff che delle ragazze, che aspettano con trepidazione questo momento. Ci teniamo a fare bene in una competizione importante soprattutto visto che siamo in Italia».

Un’ultima riflessione è sulle avversarie che l’Italia dovrà affrontare: «Tutti gli avversari sono da tenere in considerazione – conclude il tecnico -. Soprattutto in una competizione così breve. In una manifestazione con otto squadre, chi arriva a questo punto è per forza una nazionale pronta per competere a qualsiasi livello. Non ci sono più, come accadeva invece qualche anno fa, delle squadre da poter affrontare ‘con un pensiero un po’ più leggero’, ora tutte le formazioni sono preparate e presentano tutte una buona struttura di gioco e delle buone individualità. Chi è arrivato qui ha già superato degli step importanti e rispettiamo tutti gli avversari e affronteremo tutti con il massimo dell’attenzione».

BIGLIETTI - Per le gare dei gironi del 12, 13 e 14 luglio è previsto l’ingresso libero, mentre per le semifinali e le finali di sabato 16 e domenica 17 luglio l'ingresso sarà a pagamento. Maggiori dettagli sulla biglietteria saranno disponibili sul sito www.fipavpuglia.it.

DIRETTA – Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Le 12 azzurrine convocate -

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza (C)

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor

Libero: Martina Armini

IL CALENDARIO -

Pool I – Cerignola (Pala Tatarella) - Italia, Serbia, Austria, Ucraina

1a Giornata – 12 luglio 2022

Ore 17.30 Austria – Serbia

Ore 20.00 Italia – Ucraina

2a Giornata – 13 luglio 2022

Ore 17.30 Serbia – Ucraina

Ore 20.00 Austria – Italia

3a Giornata – 14 luglio 2022

Ore 17.30 Ucraina – Austria

Ore 20.00 Serbia – Italia

Pool II - Andria (Pala Sport) - Turchia, Polonia, Danimarca, Israele

1a Giornata – 12 luglio 2022

Ore 17.30 Polonia – Danimarca

Ore 20.00 Turchia – Israele

2a Giornata – 13 luglio 2022

Ore 17.30 Danimarca – Israele

Ore 20.00 Polonia – Turchia

3a Giornata – 14 luglio 2022

Ore 17.30 Danimarca – Turchia

Ore 20.00 Israele – Polonia

Semifinali 1°-4° posto – 16 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

ore 17.30 (WJF-13) – 1ª Pool I - 2 ª Pool II

ore 20.00 (WJF14) – 1ª Pool II - 2 ª Pool I

Finale 3°-4° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Perdente WJF-13 – Perdente WJF14

Finale 1°-2° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 20.00 Vincente WJF-13 – Vincente WJF14