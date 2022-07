Euro U18: ancora una vittoria per gli azzurrini

TBILISI (GEORGIA) - Terzo successo consecutivo ai Campionati Europei Under 18 maschili per gli azzurrini guidati dal tecnico Michel Zanin. Questa sera allo Sports Palace di Tbilisi (Georgia) l’Italia si è imposta 3-2 (22-25, 25-23, 25-21, 17-25, 15-12) contro al Slovenia. A trascinare gli azzurrini Alessandro Bristot che ha messo a segno 23 punti (3 muri, 53% in attacco). In doppia cifra per l’Italia anche Lorenzo Magliano autore di 16 punti (1 ace, 2 muri, 45% in attacco) e Tommaso Barotto con 14 punti (1 ace, 45% in attacco). Domani, come previsto dal calendario della competizione, le squadre osserveranno una giornata di riposo. L’Italia tornerà in campo mercoledì 13 luglio alle ore 18 (orario italiano) contro la Bulgaria.