VNL Finals: l'Italia prepara la sfida con la Cina

ANKARA (TURCHIA) - L’Italia scalda i motori in vista dell’esordio nelle Finals ad Ankara . Le azzurre hanno lavorato in sala pesi e poi in campo in previsione della sfida in programma giovedì 14 luglio alle ore 14:00 italiane contro la Cina. Il match ad eliminazione diretta sarà trasmesso su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Volleyball World TV.

A margine del primo allenamento ad Ankara, il vice allenatore della nazionale, Matteo Bertini, ha analizzato il momento delle azzurre a due giorni dalla sfida da dentro o fuori con la Cina: «La squadra sta bene – ha dichiarato il vice allenatore azzurro - siamo in condizione, e speriamo in questo tempo che ci separa dall’esordio di poter migliorare ancora di più lo stato di forma. Speriamo e siamo convinti di poter fare bene anche se poi, in questo tipo di competizioni, ti ritrovi contro le migliori nazionali del mondo e tutto può succedere al di là dei valori sulla carta. Siamo arrivati alle Finals come volevamo, sapevamo che non sarebbe stato un percorso facile alla luce dell’intensità del campionato italiano e del fatto che le ragazze hanno avuto poco tempo per riposare al termine di una stagione molto complessa. Pertanto abbiamo gestito le ragazze nel corso delle tre pool ed ora che siamo al completo siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto e del livello tecnico e fisico raggiunto. In tanti ci indicano come una delle più accreditate per la vittoria finale. Questo ruolo non ci pesa, ed al li dà di quello che pensano e dicono gli altri, il nostro obiettivo è quello di esprimere in campo ciò che possiamo e sappiamo fare. Cercheremo di far parlare il campo il più possibile perché crediamo di avere le potenzialità per fare bene. Consapevoli di incontrare grandi squadre, a partire dalla Cina, sarà necessario sfoderare delle grandi prestazioni. La Cina ha disputato una buona VNL ma al di là dei risultati ottenuti è sicuramente una squadra con grande individualità e con una forte identità tecnica e fisica».

In occasione delle Finals di VNL l’Italia scenderà in campo con sulla maglia il logo DHL arcobaleno. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo insieme a DHL, è quello di lanciare un messaggio d’inclusione forte e deciso, per un mondo senza barriere, né fisiche, né mentali, per andare oltre ogni diversità, affinché le nuove generazioni possano vivere in un mondo più sostenibile. L’esordio della maglia “arcobaleno” avverrà nella sfida dei quarti di finale con la Cina in programma giovedì alle ore 14 (orario italiano).

Calendario Finals – Ankara (Turchia) -

Quarti di finale

13 luglio ore 14:00: Brasile – Giappone

Telecronaca Stefano Locatelli su Sky Sport Arena

13 luglio ore 17:30 USA – Serbia

Telecronaca Roberto Prini su Sky Sport Arena

14 luglio ore 14:00 Italia – Cina

Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano su Sky Sport Uno

14 luglio ore 17:30 Turchia-Thailandia

Telecronaca di Stefano Locatelli su Sky Sport Arena

Semifinali

16 luglio ore 14:00: Semifinale 1

Telecronaca di Roberto Prini su Sky Sport Action

16 luglio ore 17:30: Semifinale 2

Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano su Sky Sport Uno

Finali

17 luglio ore 14:00: Finale 3° - 4° posto

Telecronaca di Roberto Prini su Sky Sport Uno

17 luglio ore 17:30: Finale 1° - 2° posto

Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano su Sky Sport Uno

La Volleyball Nations League femminile 2022 in TV e streaming -

I match delle azzurre in VNL saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con telecronaca di Stefano Locatelli e Roberto Prini e commento tecnico di Rachele Sangiuliano, mentre tutte le partite di VNL 2022 saranno visibili sulla piattaforma di streaming a pagamento Volleyball World TV – welcome.volleyballworld.tv