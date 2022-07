Europei U22: Italia, buona la prima

TARNOW (POLONIA) - All’Arena Jaskolka gli azzurrini si sono imposti per 3-1 (29-27, 25-18, 22-25, 25-22) contro la Turchia nella gara d'esordio degli Europei. Un buon esordio per Rinaldi e compagni. Vinto il primo set ai vantaggi gli azzurrini hanno conquistato agevolmente la seconda frazione. Metabolizzato il passaggio a vuoto nel quarto set, l’Italia è riuscita a ritrovare il giusto ritmo e a conquistare la vittoria. Miglior realizzatore del match è stato giulio Magalini che ha messo a segno 22 punti (2 ace, 1 muro, 54% in attacco). Tra le fila azzurrine ha chiuso in doppia cifra il match anche Andrea Schiro, autore di 14 punti (2 muri e il 43% in attacco). L’Italia tornerà in campo domani alle 17 contro la Macedonia del Nord per la seconda partita della Pool II.