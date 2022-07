VNL Finals: Brasile e Serbia in semifinale

ANKARA (TURCHIA) - In attesa dell’esordio azzurro nelle Finals di VNL in svolgimento ad Ankara (oggi alle ore 14:00 italiane contro la Cina), ha preso forma il quadro delle semifinali di un lato del tabellone. Il Brasile del CT Ze Roberto ha infatti battuto 3-1 il Giappone (29-27; 28-26; 20-25; 25-14) mentre la Serbia del tecnico italiano, Daniele Santarelli ha eliminato a sorpresa la testa di serie N°2, gli Stati Uniti al termine di una battaglia di 5 set. Le vicecampionesse d’Europa si sono infatti imposte 2-3 con i serratissimi parziali 27-29; 23-25; 25-20; 25-20; 13-15. Serbia e Brasile si contenderanno un posto in finale sabato 16 luglio (orario ancora da stabilire). Dopo la sfida tra Italia e Cina toccherà infine alle padrone di casa della Turchia (testa di serie N°1) affrontare la Thailandia per un posto in semifinale.