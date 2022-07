Euro U18: gli azzurrini centrano la finale

TBILISI (GEORGIA) - Con una gran bella prestazione la nazionale under 18 maschile stacca il pass per la finale dei Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento allo Sports Palace di Tbilisi (Georgia). I ragazzi del commissario tecnico Michele Zanin infatti hanno brillantemente superato 3-0 (25-23, 25-20, 25-14) la Serbia e domani, alle ore 16.30, affronteranno la Francia, uscita vincitrice nell’altra semifinale contro la Bulgaria, battuta con il risultato di 3-0 (25-15, 25-23, 25-20).

LA CRONACA - Le due compagini sono scese in campo molto concentrate. L’inizio del primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio (10-10), ma tre muri consecutivi di Tommaso Barotto regalano fiducia alla squadra azzurra che si porta sul 18-14. Nel finale la Serbia con determinazione riesce a rovesciare la situazione trovando il vantaggio (20-21). Due fondamentali punti dell’Italia ribaltano le sorti del set e costringono il tecnico serbo a chiamare il time out ma nulla cambia. L’Italia con concentrazione chiude sul 25-23.

Anche l’inizio della seconda frazione è stato molto equilibrato con le due squadre sempre a contatto (10-10), ma con delle ottime trame di gioco, Barotto e compagni trovano un buon break (14-10). Come successo nel finale del primo set, anche nel secondo i ragazzi di coach Strahinja Kozic con grande orgoglio tentano la rimonta portandosi nuovamente vicini (20-19). La battaglia sotto rete però la vince l’Italia che chiude sul 25-20.

Dominio azzurro nel terzo set. Dopo il solito avvio, sempre molto equilibrato (8-8), l’Italia cambia marcia e si porta sul 18-11. Gli azzurrini, forti del vantaggio conquistato, riescono con disinvoltura chiudere la pratica Serbia sul 25-14. Best scorer del match l’azzurro Tommaso Barotto, autore di 23 punti (6 muri, 1 ace).

La finale tra Francia-Italia, in programma domani domenica 17 luglio alle ore 16.30, sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della CEV (QUI).

IL TABELLINO -

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-23, 25-20, 25-14)

ITALIA: Filippelli 1, Pozzebon 2, Bristot 5, Mati 8, Barotto 23, Magliano 9; Morazzini (L), Carpita 2, Bonisoli. Ne: Miraglia, Selleri, Frascio, Fedrici, Loreti (L). All. Zanin

SERBIA: Milanovic 2, Brbocic 1, Puaca 3, Stankovic 15, Dopudj 7, Aleksic P. 5; Nedic (L), Stepanovic 2, Krnjajic, Veselic. Ne. Starovic, Aleksic A., Stanojevic, Cakovic (L). All. Kozic

Durata set: 25’, 24’, 20’

Italia: 3 a, 10 bs, 11 mv, 24 et

Serbia: 2 a, 10 bs, 2 mv, 25 et

RISULTATI E PROGRAMMA -

SEMIFINALI

16/07

Francia-Bulgaria 3-0 (25-15, 25-23, 25-20)

Italia-Serbia 3-0 (25-23, 25-20, 25-14)

FINALI

17/07

3/4° posto: Bulgaria-Serbia (ore 14)

1/2° posto: Francia-Italia (ore 16.30)