Europei U22: L'Italia è in finale

TARNOW (POLONIA) - In Polonia, nella semifinale dei Campionati Europei under 22 maschili, al termine di una vera e propria battaglia, la nazionale italiana under 22 ha battuto i padroni di casa con il punteggio di 3-2 (15-25, 25-21, 19-25, 25-16, 15-13), conquistando la finale della prima edizione della rassegna continentale di categoria. La vittoria di questa sera, ottenuta con lo stesso punteggio (3-2) della semifinale mondiale vinta contro la Polonia e giocata meno di un anno fa a Cagliari, segna il numero quattro nelle caselle delle vittorie in questo europeo. Domani 17 luglio alle ore 20 all’Arena Jaskolka di Tarnow i ragazzi guidati da Vincenzo Fanizza si giocheranno il titolo europeo contro la Francia. La formazione transalpina, infatti, ha battuto 3-2 nell’altra semifinale la Turchia. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube della CEV QUI.

Tornando al match di questa sera nella prima frazione di gioco la Polonia ha provato a scappare subito in avanti (7-3). Con il passare delle azioni la formazione di casa ha preso in mano il pallino del gioco ed ha prodotto un ulteriore allungo (18-9). Gli azzurrini hanno accusato il colpo e sono stati costretti ad arrendersi (25-15).

Al rientro in campo la reazione degli azzurrini non si è fatta attendere, l’Italia ha avuto la capacità di mettere subito pressione alla Polonia che ha perso terreno (6-1). La Nazionale tricolore ha continuato a spingere sull’acceleratore, arrivando al time out tecnico avanti 16-13. Al rientro in campo i padroni di casa hanno cercato di recuperare, ma i ragazzi di Fanizza hanno difeso il vantaggio (25-21). L’avvio del terzo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio e le due squadre hanno battagliato punto a punto (5-5). Con il proseguire delle azioni l’Italia è stata costretta ad inseguire. Rinaldi e compagni hanno cercato di rifarsi sotto la ma formazione polacca è riuscita a respingere tutti gli assalti e il parziale si è concluso con il punteggio di 25-19.

Il quarto set ha visto, invece, nuovamente la nazionale di Fanizza esprimersi su ottimi livelli. L’Italia, infatti, dopo una prima fase di equilibrio è riuscita a portarsi in testa riuscendo a guadagnare un buon margine sugli avversari (13-17). Con grande grinta e determinazione la selezione tricolore ha gestito le fasi successive del set chiudendo (25-16). Nel tie-break gli azzurrini sono partiti forte, la squadra polacca sostenuta anche dal tifo incessante del proprio pubblico ha tentato di reagire e ha recuperato terreno fino al 12 pari. I ragazzi di Fanizza, però, con grande maturità non si sono disuniti e grazie all’allungo finale hanno conquistato la vittoria che vale l’accesso alla finale (15-13).

I RISULTATI -

Semifinali 1°- 4° posto

Francia-Turchia 3-2 (25-23, 22-25, 12-25, 25-23, 15-13)

Italia-Polonia 3-2 (15-25, 25-21, 19-25, 25-16, 15-13)

Le finali

Tarnow, 17 luglio

Finale 3°-4° posto: (ore 17)

Polonia-Turchia

Finale 1°-2° posto: (ore 20)

Italia-Francia