Nazionale U20: ultimo stage prima dell'Eyof

ROMA - La Nazionale Under 20 maschile tornerà a radunarsi domani, martedì 19 luglio, a Zocca per l’ultimo collegiale di preparazione in dell’EYOF. Gli azzurrini partiranno alla volta di Kolin (Repubblica Ceca) dove, fino al 23 luglio, saranno impegnati in uno stage di allenamento congiunto con la Nazionale della Repubblica Ceca. In programma anche due test match che si terranno nelle giornate di mercoledì 20 e venerdì 22 luglio, in entrambi i casi con inizio alle ore 17. Al termine del collegiale congiunto le due formazioni partiranno alla volta del Festival Olimpico della Gioventù Europea in programma dal 24 al 30 luglio a Banska Bystrica, in Slovacchia.