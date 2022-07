VNL Finals: domani Italia-Olanda

BOLOGNA - L’Italia di Ferdinando De Giorgi si prepara per la sfida con l’Olanda, valida per i Quarti di Finale di Volleyball Nations League , in programma domani (mercoledì 20 luglio) alle 21 all’Unipol Arena di Bologna. A scendere in campo prima degli azzurri, alle 18, saranno Stati Uniti e Brasile. 79 le vittorie dell’Italia sui 115 precedenti totali con l’Olanda, per una “classica” che poco più di una settimana fa ha visto Giannelli e compagni imporsi in Polonia nell’ultima della fase preliminare. Ed è proprio il capitano degli azzurri che questa mattina, nel consueto incontro con la stampa, ha presentato la gara di domani: "Arriviamo bene, abbiamo conquistato sul campo l'ingresso per queste Finals con un buon primo posto. Siamo carichi e pronti per la sfida che ci aspetta. Il nostro è un buon gruppo, con molta disponibilità da parte di tutti. Sono contento perchè dal punto di vista tecnico abbiamo fatto vedere buone cose ma ora siamo ad una nuova fase, archiviamo la precedente e ci tuffiamo nella prossima gara. Di buono mi porterei dietro risultati, gioco e la capacità di capovolgere situazioni difficili, abbiamo però da migliorare i momenti in cui ci siamo trovati in difficoltà. Siamo un gruppo giovane, abbiamo bisogno ancora di crescere e costruire, abbiamo tanti margini di miglioramento ma la via è quella giusta. Con l'Olanda sarà una sfida diversa, come ogni gara lo è. L'Olanda è cresciuta molto grazie al tecnico e diversi elementi di ottimo livello. Sarà una bella sfida, dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro gioco. L'Unipol Arena è un bell'impianto, speciale, tanti di noi ci hanno giocato diverse volte, sarà una sfida bella e noi faremo del nostro meglio in campo". In casa Italia si guarda avanti e si cerca di non pensare alla fase preliminare terminata nel migliore dei modi, da prima in classifica con 10 vittorie su 12 gare.

A sottolineare questo aspetto è stato il tecnico Ferdinando De Giorgi: «L'umore è buono, non possiamo lamentarci. Abbiamo fatto un buon percorso nelle prime tre week di VNL coinvolgendo diversi atleti, ognuno di loro ha dato il suo contributo. Abbiamo sempre cercato di guardare alla nostra strada, a guadagnarci la qualificazione alle Finals sul campo riuscendo ad arrivare al primo posto alla fine, ci siamo meritati questa qualificazione. E' stata una VNL interessante fino ad ora, una manifestazione che ti mette di fronte situazioni non sempre comode ma devi pensare a dare il massimo nel gioco e a mantenere il gruppo. E' una bella palestra per continuare a costruire la squadra sia come gioco ma anche come vita di squadra. La mia tabella di marcia prevedeva di guadagnarci la qualificazione e di dare continuità al progetto iniziato lo scorso anno: disponibilità, gioco, appartenenza e miglioramenti. Domani con l'Olanda è importante essere pronti su tutto, dobbiamo pensare a quello che vogliamo realizzare con grande rispetto per gli avversari».

La gara tra Italia e Olanda sarà trasmessa domani a partire dalle 21, in diretta dall’Unipol Arena di Bologna, su SKY Sport 1, SKY Sport Arena e in streaming su NOW Tv e Volleyball World TV.







LA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE MASCHILE 2022 IN TV E STREAMING -

Quarti di Finale

Mercoledì 20 luglio

ore 18.00 Usa-Brasile

Diretta TV su Sky Sport Arena e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Michele Gallerani, commento tecnico di Andrea Zorzi

Diretta streaming su Volleyball World TV

ore 21.00 Italia-Olanda

Diretta TV su SKY Sport 1, SKY Sport Arena e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Andrea Zorzi

Diretta streaming su Volleyball World TV

Giovedì 21 luglio

ore 18.00 Francia-Giappone

Diretta TV su Sky Sport Arena e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Michele Gallerani, commento tecnico di Andrea Zorzi

Diretta streaming su Volleyball World TV

ore 21.00 Polonia-Iran

Diretta TV su Sky Sport Arena e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Andrea Zorzi

Diretta streaming su Volleyball World TV

Semifinali - Sabato 23 luglio

ore 18.00 Semifinale 1

Diretta TV su SKY Sport 1 e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Alberto Cisolla

Diretta streaming su RaiPlay

Telecronaca di Maurizio Colantoni, commento tecnico di Andrea Lucchetta

Diretta streaming su Volleyball World TV

ore 21.00 Semifinale 2

Diretta TV su SKY Sport Action e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Alberto Cisolla

Diretta streaming su RaiPlay

Telecronaca di Maurizio Colantoni, commento tecnico di Andrea Lucchetta

Diretta streaming su Volleyball World TV

Finali - Domenica 24 luglio

ore 18.00 Finale 3°-4° posto

Diretta TV su SKY Sport 1 e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Andrea Zorzi

Diretta streaming su RaiPlay

Telecronaca di Maurizio Colantoni, commento tecnico di Andrea Lucchetta

Diretta streaming su Volleyball World TV

ore 21.00 Finale 1°-2° posto

Diretta TV su SKY Sport 1 e diretta streaming su Now TV

Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Andrea Zorzi

Diretta streaming su RaiPlay

Telecronaca di Maurizio Colantoni, commento tecnico di Andrea Lucchetta

Diretta streaming su Volleyball World TV

I PRECEDENTI CON LE AVVERSARIE DELLA WEEK 3 -

Brasile 36 v, 57 s, 93 Tot.

Francia 76 v, 69 s, 145 Tot.

Giappone 38 v, 22 s, 60 Tot.

Iran 17 v, 8 s, 25 Tot.

Olanda 79 v, 36 s, 115 Tot.

Polonia 33 v, 48 s, 81 Tot.

Stati Uniti 49 v, 37 s, 86 Tot.

I BIGLIETTI PER ASSISTERE ALLE GARE -

Sono disponibili sul circuito TicketOne i biglietti per assistere alle Finals di Volleyball Nations League maschile in programma dal 20 al 24 luglio all'Unipol Arena di Bologna. Quarti di Finale previsti nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, semifinali sabato 23, finale 3/4 posto e 1/2 posto in programma nella giornata di domenica 24 luglio.

E' possibile acquistare i tagliandi tramite l'indirizzo https://www.ticketone.it/artist/volleyball-nations-league/