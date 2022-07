Beach Pro Tour: domani il torneo ad Agadir

AGADIR (MAROCCO) - Prenderà il via domani giovedì 21 luglio, il torneo “Challenge” del BPT 2022 in programma ad Agadir (Marocco). Dopo il precedente evento di Espinho (Portogallo) che ha visto una sola coppia italiana in gara, al sesto appuntamento “Challenge” del circuito internazionale parteciperanno quattro team azzurri. Nel tabellone femminile partiranno dal main draw le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi e Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Nel tabellone maschile invece Enrico Rossi e Adrian Carambula inizieranno l’evento dal tabellone principale mentre Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso partiranno dalle qualifiche.