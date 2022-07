VNL Finals: Romanò suona la carica

BOLOGNA - Il Day after degli azzurri ha il sapore di soddisfazione, dopo l’importante vittoria ottenuta ieri nei Quarti di Finale di Volleyball Nations League con un’Olanda brava a portarsi avanti un set a zero prima di cadere sotto i colpi di Romanò e compagni per una vittoria condivisa con la bella cornice di pubblico dell’Unipol Arena. L’italia scenderà in campo sabato alle 21 per la semifinale contro la vincente della sfida tra Francia e Giappone, in programma oggi alle 18. Nell’altra semifinale, alle 21 di sabato, gli Stati Uniti attendono di conoscere chi tra Polonia e Iran staccherà il pass per il week end bolognese.