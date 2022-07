Le nazionali di volley all' European Youth Olympic Festival

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Con la cerimonia di apertura in programma questa sera alle ore 20.30 si alzerà ufficialmente il sipario sulla 16ª edizione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) in programma fino al 31 luglio nella città di Banská Bystrica, in Slovacchia.

Da domani mattina, invece, prenderanno il via i tornei di pallavolo femminili e maschili ai quali prenderanno parte per l’Italia la Nazionale under 20 maschile e la Nazionale Under 19 femminile, che nella giornata di ieri hanno raggiunto la città di Banská Bystrica.

Gli azzurrini, vincitori della medaglia d’oro nell'ultima edizione disputata nel 2019 a Baku, sono stati inseriti nella pool A insieme a: Bulgaria, Germania e Slovacchia. Nell’altro raggruppamento (girone B) si affronteranno: Repubblica Ceca, Polonia, Belgio e Turchia.

Le azzurrine, che tre anni fa in Azerbaigian hanno conquistato il quarto posto, giocheranno nel girone B assieme alle padrone di casa della Slovacchia, la Serbia e la Slovenia. Nella pool A, invece, si affronteranno la Turchia, la Romania, la Polonia e la Bulgaria.

NAZIONALE UNDER 20 MASCHILE –

Gli azzurrini hanno ultimato la preparazione in vista dell’EYOF con uno stage di allenamento congiunto con la Nazionale della Repubblica Ceca a Kolin (Repubblica Ceca). Nel corso del collegiale le due nazionali hanno anche disputato due amichevoli che sono state entrambe vinte dagli azzurrini. Nel primo test match i ragazzi di Battocchio si sono imposti per 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) aggiudicandosi anche i due set supplementari (25-23, 25-15). Nella seconda amichevole l’Italia ha vinto 3-1 (20-25, 25-11, 25-22, 25-20), conquistando anche il set supplementare (25-16).

La Nazionale under 20 maschile farà il proprio esordio all’EYOF domani pomeriggio alle ore 16.30 contro la Slovacchia.

QUESTI I 12 AZZURRINI CONVOCATI-

Mattia Boninfante e Luca Porro (Prata di Pordenone); Alessandro Alberto Bovolenta (Robur Ravenna); Nicolò Volpe ed Edwin Arguelles Sanchez (Volley Milano); Riccardo Iervolino (Kioene Padova); Gaetano Penna e Ionut Alin Ambrose (Volley Lube); Gabriele Laurenzano, Cosimo Balestra e Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Francesco Guerrini (Sir Safety Perugia).

LO STAFF AZZURRO-

Matteo Battocchio (primo allenatore), Nicolò Zanni (secondo allenatore), Francesco Bettalico (fisioterapista), Roberto Vannicelli (dottore).

NAZIONALE UNDER 19 FEMMINILE –

L’ultimo collegiale di preparazione in vista dell’EYOF ha visto le azzurrine impegnate al Centro Pavesi FIPAV di Milano. La Nazionale Under 19 femminile farà il proprio esordio all’European Youth Olympic Festival domani mattina alle ore 11.30 contro la Serbia.

QUESTE LE 12 AZZURRINE CONVOCATE-

Viola Passaro, Matilde Munarini e Dominika Giuliani (Imoco Volley); Ilaria Batte, Manuela Ribechi, Julia Ituma e Giulia Viscioni (Volleyrò CDP Roma); Arianna Gambini (Sc. Pallavolo Anderlini Modena); Nausica Acciarri (Azzurra Volley Firenze); Nicole Modesti (Pro Victoria Monza); Virginia Adriano (Fenera Chieri 76); Lisa Esposito (Pallavolo Strà VE).

LO STAFF AZZURRO-

Gaetano Gagliardi, Giancarlo Chirichella (allenatori), Mauro Fedele (medico), Pierfrancesco Gennari (fisioterapista).

IL PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE MASCHILE-

Impianto di gioco: Zvolen Volleyball Hall

Pool A: Italia, Bulgaria, Germania, Slovacchia

Pool B: Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Turchia

Lunedì 25 luglio 2022

Ore 11:30 - Bulgaria-Germania

Ore 14:00 - Repubblica Ceca-Turchia

Ore 16:30 - Slovacchia-Italia

Ore 19:00 - Belgio-Polonia

Martedì 26 luglio 2022

Ore 11:30 - Germania-Italia

Ore 14:00 - Turchia-Polonia

Ore 16:30 - Bulgaria-Slovacchia

Ore 19:00 - Repubblica Ceca-Belgio

Mercoledì 27 luglio 2022

Ore 11:30 - Italia-Bulgaria

Ore 14:00 - Polonia-Repubblica Ceca

Ore 16:30 - Germania-Slovacchia

Ore 19:00 - Turchia-Belgio

Venerdì 29 luglio 2022 - Semifinali

Ore 11:30 - A3° - B4°

Ore 14:00 - B3° - A4°

Ore 16:30 - A1° - B2°

Ore 19:00 - B1° - A2°

Sabato 30 luglio 2022 - Finali

Ore 08:30 - Partita 7-8° posto

Ore 10:30 - Partita 5-6° posto

Ore 12:30 – Finale 3°-4° posto

Ore 15:00 – Finale 1°-2° posto

IL PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE FEMMINILE-

Impianto di gioco: Sl. Lupca Volleyball Hall

Pool A: Turchia, Romania, Polonia, Bulgaria

Pool B: Serbia, Italia, Slovenia, Slovacchia

Lunedì 25 luglio 2022

Ore 11:30 - Serbia-Italia

Ore 14:00 - Romania-Polonia

Ore 16:30 - Slovacchia-Slovenia

Ore 19:00 - Bulgaria-Turchia

Martedì 26 luglio 2022

Ore 11:30 - Italia-Slovenia

Ore 14:00 - Polonia-Turchia

Ore 16:30 - Serbia-Slovacchia

Ore 19:00 - Romania-Bulgaria

Mercoledì 27 luglio 2022

Ore 11:30 - Slovenia-Serbia

Ore 14:00 - Turchia-Romania

Ore 16:30 - Italia-Slovacchia

Ore 19:00 - Polonia-Bulgaria

Venerdì 29 luglio 2022 - Semifinali

Ore 11:30 - A3° - B4°

Ore 14:00 - B3° - A4°

Ore 16:30 - A1° - B2°

Ore 19:00 - B1° - A2°

Sabato 30 luglio 2022 - Finali

Ore 08:30 - Partita 7-8° posto

Ore 10:30 - Partita 5-6° posto

Ore 12:30 - Finale 3°-4° posto

Ore 15:00 – Finale 1°-2° posto