VNL: trionfa la Francia di Andrea Giani

BOLOGNA- E' la Francia la squadra vincitrice della quarta edizione della Volleyball Nations League.

La formazione transalpina guidata da Andrea Giani, al termine di un match che ha regalato spettacolo agli oltre 8000 spettatori presenti all'Unipol Arena di Bologna, gli Stati Uniti con il punteggio di 3-2 (25-16, 25-19, 15-25,21-25, 15-10). Per i campioni olimpici in carica si tratta del primo successo in VNL dopo il terzo posto conquistato nell'edizione 2021 a Rimini. Top scorer del match Earvin Ngapeth con 22 punti realizzati.