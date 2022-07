De Giorgi ha scelto la long list dei 22 per i Mondiali

ROMA- Conclusa la prima parte di stagione con il quarto posto nella Volleyball Nations League è già tempo di pensare ai Campionati del Mondo per Ferdinando De Giorgi e i suoi uomini. Come già annunciato, la preparazione in vista della rassegna iridata prenderà il via lunedì 1 agosto a Cavalese (TN) con un collegiale che si concluderà venerdì 12 agosto.

Nel frattempo la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato alla Federazione Mondiale la long list dei 22 atleti dalla quale poi il Commissario Tecnico sceglierà gli uomini che parteciperanno ai Campionati del Mondo.