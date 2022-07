BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA )- Doppia vittoria azzurra nell’ European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso di svolgimento a Banská Bystrica, in Slovacchia. L’Under 20 maschile ha bissato il successo di ieri superando 3-0 (25-20, 25-16, 25-17) la Germania. Pronto riscatto per le azzurrine di Gagliardi che, dopo aver perso all’esordio contro la Serbia, hanno superato 3-0 (25-22, 25-23, 25-21) la Slovenia.

SECONDA VITTORIA PER L’UNDER 20 MASCHILE-

Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale Under 20 maschile impegnata all’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Banská Bystrica, in Slovacchia. Questa mattina gli azzurrini hanno battuto 3-0 (25-20, 25-16, 25-17) la Germania. Una partita a senso unico per i ragazzi guidati dal tecnico Matteo Battocchio che sono sempre riusciti a imporre il proprio gioco. Superata la fase iniziale del primo set, quando le due formazioni si sono fronteggiate sostanzialmente punto a punto, Boninfante e compagni sono poi riusciti a trovare il giusto ritmo e sono sempre rimasti avanti nel punteggio conquistando agevolmente il secondo successo all’Eyof.

L’Italia tornerà in campo domani mattina, sempre alla Zvolen Volleyball Hall di Banská Bystrica, per affrontare nel terzo turno la Bulgaria.

E’ la Germania a provare la prima accelerazione di giornata (6-4) interrompendo l’iniziale fase di studio del match. Gli azzurrini restano a contatto (8-7) e ristabiliscono la parità (9-9). La partita prosegue quindi sostanzialmente in equilibrio fino al 15-15 quando un attacco di Bovolenta e un ace di Volpe girano l’inerzia a favore degli azzurrini (15-17). L’Italia allunga (18-21), mantiene alto il ritmo e conquista il primo set (21-25).

Al rientro in campo sono gli azzurrini a premere forte sull’acceleratore (5-11) e a mantenere gli avversari a distanza (7-14). La Germania non riesce a contenere la manovra di Boninfante e compagni che allungano sul +10 (10-20) e vincono senza difficoltà anche il secondo set (16-25).

Nella terza frazione la musica non cambia: l’Italia si porta avanti (5-8) e aumenta il ritmo (7-13). Il time out chiamato dal tecnico Ilott rimette in marcia la Germania che lima il distacco (12-15). Perentoria però la ripartenza degli azzurrini che capitalizzano gli errori avversari e con un ottimo gioco di squadra allungano sul +6 (14-20), continuano nella propria manovra e chiudono set e partita (17-25).

IL TABELLINO-

GERMANIA-ITALIA 0-3 (20-25, 16-25, 17-25)

GERMANIA: Kvrzic, Rupprecht 8, Klehm 5, Kunstmann 12, Jung 10, Herrmann 3; Kohn (L), Amedegnato, Welsch, Breinbauer. Ne: Nissen, Hemmer. All. Ilott.

ITALIA: Iervolino 5, Ambrose 6, Boninfante 6, Porro 12, Volpe 11, Bovolenta 11; Laurenzano (L). Ne: Arguelles Sanchez, Balestra, Penna, Fanizza, Guerrini. All. Battocchio.

ARBITRI: Glod (POL), Parvanova (BUL)

DURATA SET: 22’, 23’, 23’

GERMANIA: 3 a, 12 bs, 5 mv, 24 et

ITALIA: 5 a, 9 bs, 8 mv, 12 et

RISCATTO DELL’UNDER 19 FEMMINILE CONTRO LA SLOVENIA-

Questa mattina Slovenia alla Sl. Lupca Volleyball Hall la Nazionale Under 19 femminile ha conquistato il primo successo all’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia. Le azzurrine hanno battuto 3-0 (25-22, 25-23, 25-21) la Slovenia. Un match iniziato in salita per le ragazze guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi rimaste in svantaggio per buona parte del primo set. Con carattere e determinazione, nel finale della prima frazione, le azzurrine hanno ritrovato un buon ritmo e, conquistato il primo set, sono riuscite a concretizzare nei momenti cruciali e a centrare il primo successo all’EYOF.

L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio alle 16.30. Nella terza giornata dell’European Youth Olympic Festival le azzurrine saranno impegnate contro le padrone di casa della Slovacchia.

E’ la Slovenia ad approcciare il match con maggiore determinazione (5-9). Le azzurrine faticano a tenere il passo e le avversarie di spingono sul +7 (7-14). Un time out rimette in marcia Giuliani e compagne che accorciano (13-15) e completano la rimonta ristabilendo la parità (17-17). Il match si fa serrato con le due formazioni che procedono punto a punto (20-20), nel finale sono le azzurrine a trovare lo spunto migliore e a portarsi sull’1-0 (25-22).

E’ l’equilibrio a caratterizzare per un lungo tratto il secondo parziale (12-12). La Slovenia prova a scappare (13-17), le azzurrine piazzano il break che vale la nuova parità (17-17), contrastano la ripartenza slovena (19-21), tengono il passo (22-22) e nel finale piazzano l’affondo che vale il 2-0 (25-23).

Buon avvio dell’Italia in apertura del terzo set (6-2). Le azzurrine tengono alto il ritmo del match e allungano sul +6 (10-4) e mantengono le avversarie a distanza (14-8). La Slovenia prova a ricucire (15-12), ma non completa la rimonta e l’Italia mantiene il vantaggio (19-16) e chiude conquistando set e partita (25-21).

IL TABELLINO-

ITALIA-SLOVENIA 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

ITALIA: Viscioni 14, Modesti 8, Ituma 8, Giuliani 6, Acciarri 12, Passaro 3: Ribechi (L), Adriano 3, Batte 1. Ne: Munarini, Gambini, Esposito. All. Gagliardi.

SLOVENIA: Vidali 6, Koren 4, Milosic 4, Grubisis – Cabo 11, Senekovic 4, Haluzan Sagadin 5; Cikac (L), Ramic 10, Gornjec Hodnik. All. Miklavc.

ARBITRI: Ozmen Yildiz (TUR), Viktorini-Lisa (SVK).

DURATA SET: 23’, 28’, 24’

ITALIA: 9 a, 14 bs, 10 mv, 22 et

SLOVENIA: 4 a, 8 bs, 5 mv, 20 et