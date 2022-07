EYOF: le nazionali azzurre domani giocano le semifinali

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Sono in programma nella giornata di domani, venerdì 29 luglio, le semifinali dei tornei di pallavolo maschile e femminile della 16ª edizione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia. Entrambe le formazioni azzurre hanno centrato la qualificazione al termine della fase a gironi. La Nazionale Under 20 maschile sarà in campo alle 16.30 alla Volleyball Hall Zvolen per sfidare la Turchia e conquistare l’accesso alla finale.

La Nazionale Under 19 femminile sarà impegnata, sempre alle ore 16.30 ma alla Sl. Lupca Volleyball Hall, contro la Polonia per strappare il pass per la finale.

GLI AZZURRINI AFFRONTANO LA TURCHIA-

Chiusa la Pool A al primo posto la Nazionale Under 20 maschile tornerà in campo domani per disputare la semifinale all’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia.

Domani pomeriggio alle 16.30 gli azzurrini guidati dal tecnico Matteo Battocchio torneranno in campo alla Volleyball Hall Zvolen per sfidare la Turchia e conquistare l’accesso alla finale.

L’Italia arriva a questo appuntamento dopo aver compiuto un percorso netto nel corso del torneo: tre vittorie su tre partite disputate e neanche un set perso.

La Turchia, seconda classificata della Pool B, nella fase a gironi ha conquistato due vittorie, contro la Repubblica Ceca (3-2) e il Belgio (3-0), e una sconfitta, arrivata con la Polonia (3-0).

Nell’altra semifinale, in programma domani alle ore 19 sempre alla Volleyball Hall Zvolen, si sfideranno Repubblica Ceca (prima della Pool A) e Bulgaria (seconda della Pool B).

Le finali sono in programma nella giornata di sabato 30 luglio. Alle 12.30 le due perdenti delle semifinali si affronteranno per la medaglia di bronzo, mentre alle 15 le due formazioni vincenti si sfideranno per l’oro.

CALENDARIO E RISULTATI-

Impianto di gioco: Zvolen Volleyball Hall

Pool A: Italia, Bulgaria, Germania, Slovacchia

Pool B: Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Turchia

Lunedì 25 luglio 2022

Bulgaria-Germania 3-2 (19-25, 25-17, 19-25, 25-13, 15-8)

Repubblica Ceca-Turchia 2-3 (21-25, 25-17, 22-25, 25-16, 11-15)

Slovacchia-Italia 0-3 (21-25, 19-25, 14-25)

Belgio-Polonia 3-2 (25-23, 25-22, 23-25, 17-25, 15-7)

Martedì 26 luglio 2022

Germania-Italia 0-3 (20-25, 16-25, 17-25)

Turchia-Polonia 0-3 (23-25, 12-25, 21-25)

Bulgaria-Slovacchia 3-0 (25-19, 25-14, 25-18)

Repubblica Ceca-Belgio 3-1 (25-13, 26-28, 25-20, 25-22)

Mercoledì 27 luglio 2022

Italia-Bulgaria 3-0 (25-23, 25-20, 26-24)

Polonia-Repubblica Ceca 0-3 (19-25, 16-25, 23-25)

Germania-Slovacchia 3-1 (25-18, 25-21, 20-25, 25-23)

Turchia-Belgio 3-0 (25-20, 25-18, 25-16)

Venerdì 29 luglio 2022 - Semifinali

Italia - Turchia

Repubblica Ceca - Bulgaria

Sabato 30 luglio 2022 - Finali

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto

LE CLASSIFICHE

Pool A: 1. Italia (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Bulgaria (2 v, 1 p, 5 pt), 3. Germania (1 v, 2 p, 4 pt), Slovacchia (0 v, 3 p, 0 pt)

Pool B: 1. Repubblica Ceca (2 v, 1 p, 7 pt), 2. Turchia (2 v, 1 p, 5 pt), 3. Polonia (1 v, 2 p, 4 pt), 4. Belgio (1 v, 2 p, 2 pt),

LE AZZURRINE SFIDANO LA POLONIA-

Giornata di vigilia per la Nazionale Under 19 femminile che domani tornerà in campo per la semifinale dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia. Le azzurrine, che hanno chiuso la Pool B al secondo posto, domani pomeriggio alle 16.30 alla Sl. Lupca Volleyball Hall affronteranno la Polonia. Nella fase a gironi l’Italia guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi ha ottenuto due vittorie, contro la Slovenia (3-0) e la Slovacchia (3-0), e ha subito una sconfitta nella partita d’esordio contro la Serbia (3-1). La Polonia, invece, arriva a questa semifinale dopo aver chiuso al primo posto la Pool A grazie al percorso netto compiuto nella fase a gironi. La semifinale tra Italia e Polonia è in programma domani pomeriggio alle 16.30 alla Sl. Lupca Voll eyball Hall. Lo stesso impianto domani alle 19 ospiterà l’altra semifinale che vedrà scendere in campo Serbia (prima della Pool B) e Turchia (seconda della Pool A).

Le due perdenti delle semifinali disputeranno la finale per il ronzo sabato mattina alle ore 12.30. E’ invece in programma sabato pomeriggio alle ore 15 la finale per l’oro.

CALENDARIO E RISULTATI-

Impianto di gioco: Sl. Lupca Volleyball Hall

Pool A: Turchia, Romania, Polonia, Bulgaria

Pool B: Serbia, Italia, Slovenia, Slovacchia

Lunedì 25 luglio 2022

Serbia-Italia 3-1 (12-25, 25-22, 25-19, 25-13)

Romania-Polonia 0-3 (21-25, 18-25, 16-25)

Slovacchia-Slovenia 1-3 (23-25, 21-25, 27-25, 22-25)

Bulgaria-Turchia 0-3 (22-25, 22-25, 18-25)

Martedì 26 luglio 2022

Italia-Slovenia 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Polonia-Turchia 3-1 (24-26, 25-22, 25-21, 25-19)

Serbia-Slovacchia 3-0 (25-20, 26-24, 25-15)

Romania-Bulgaria 3-0 (25-19, 25-14, 25-22)

Mercoledì 27 luglio 2022

Slovenia-Serbia 0-3 (28-30, 21-25, 20-25)

Turchia-Romania 3-0 (28-26, 25-20, 25-12)

Italia-Slovacchia 3-0 (25-17, 27-25, 25-21)

Polonia-Bulgaria 3-1 (25-14, 20-25, 25-20, 25-23)

Venerdì 29 luglio 2022 - Semifinali

Polonia - Italia

Serbia - Turchia

Sabato 30 luglio 2022 - Finali

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto

LE CLASSIFICHE-

Pool A: 1. Polonia (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Turchia (2 v, 1 p, 6 pt), 2. Romania (1 v, 2 p, 3 pt), Bulgaria (0 v, 3 p, 0 pt)

Pool B: 1. Serbia (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Italia (2 v, 1 p, 6 pt), 3. Slovenia (1 v, 2 p, 3 pt), 4. Slovacchia (0 v, 3 p, 0 pt)