EYOF: gli azzurrini volano in finale

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- La Nazionale Under 20 maschile colleziona un altro successo e accede alla finale per l’oro alla 16ª edizione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia. Oggi pomeriggio alla Volleyball Hall Zvolen, gli azzurrini hanno superato 3-0 (25-22, 25-16, 25-16) la Turchia. Altra prova di tecnica di carattere per i ragazzi di Battocchio che, nel corso di questa manifestazione, non hanno perso nemmeno un set. A trascinare gli azzurrini Alessandro Alberto Bovolenta autore di 21 punti (2 muri, 66% in attacco) e Luca Porro con 18 punti (4 ace, 74% in attacco). Ma a brillare e tutta la formazione italiana che ha dominato il campo e non ha mai fatto entrare in partita gli avversari.