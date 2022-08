Wevza: l'Under 16 si arrende al Portogallo

CHIUSI (SIENA)-Non basta la grinta alle azzurrine della Nazionale Under 16 femminile per imporsi nella gara d’esordio del Torneo Internazionale WEVZA - Under 17 femminile. Questa sera all’Estra Forum di Chiusi le giovani atlete guidate dal tecnico Pasquale D’Aniello sono state superate 3-2 (25-17, 10-25, 25-16, 19-25, 15-12) dal Portogallo.