Euro U20 maschile: ecco il calendario

ROMA- La Nazionale Under 20 maschile, che recentemente ha conquistato la medaglia d’oro all’EYOF, dal 17 settembre sarà impegnata nei Campionati Europei di categoria. La rassegna, che si svolgerà nelle città di Montesilvano e Vasto, si concluderà il 25 settembre. Ai campionati Europei Under 20 maschili prenderanno parte 12 squadre divise in due giorni. Della Pool I, che sarà ospitata al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano, fanno parte, oltre ai padroni di casa dell’Italia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia. La Pool II, che si giocherà al Pala BCC di Vasto, è composta da Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia.