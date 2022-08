L'Italia sfida gli Stati Uniti nel primo DHL test match

CUNEO- La Nazionale Maschile Italiana è in Piemonte dove, da domani, sarà impegnata nel DHL Test Match Tournament, triangolare nel quale affronterà Stati Uniti e Giappone, formazioni che, proprio come gli azzurri, hanno disputato le Finals di VNL di Bologna e al termine delle quali hanno collezionato, rispettivamente, un secondo e un quinto posto (Italia quarta).

Giannelli e compagni, dunque, proseguono la loro preparazione in vista della rassegna iridata in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre; il torneo di Cuneo sarà quindi un importante banco di prova per valutare lo stato di salute della squadra.

In città si respira entusiasmo per il ritorno degli azzurri a distanza di ben nove anni di distanza: era il 2013, infatti, quando la formazione allenata all’epoca da Mauro Berruto collezionò una doppia sconfitta contro la Francia. Il ritorno a Cuneo rappresenterà qualcosa di speciale anche per Ferdinando De Giorgi che in Piemonte ha giocato complessivamente cinque stagioni scrivendo pagine importanti della storia del club cittadino. Proprio qui il CT azzurro, tra l’altro, ha iniziato ad allenare con il doppio ruolo di giocatore-allenatore.