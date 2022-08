Mondiali -2: parla Yuri Romanò

LUBIANA (SLOVENIA)- Prosegue la marcia di avvicinamento ai Campionati del Mondo per la Nazionale Maschile che oggi pomeriggio per la prima volta ha preso confidenza con l’impianto di gioco, quell’Arena Stožice che ha già ospitato in passato i Campionati Europei Maschili (record assoluto di presenze per una partita di pallavolo giocata in Slovenia con ben 11.425 tifosi per la semifinale tra i padroni di casa e la Polonia nel 2019) e quest’anno le CEV Champions League Super Finals.

Doppia seduta di lavoro nel pomeriggio, dunque, per gli azzurri che, come noto, faranno il loro esordio sabato 27 alle ore 21.15 contro il Canada (diretta TV Rai 2 e SKY SPORT Arena).

In casa azzurra il clima è sereno, ma si lavora con concentrazione e con la consapevolezza dell’importanza di farsi trovare pronti da subito per via di una formula che dopo le prime tre gare del girone metterà le squadre subito di fronte a gare da dentro o fuori.