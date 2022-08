Mondiali -1: domani l'esordio col Canada

LUBIANA (SLOVENIA)- Giorno di vigilia in casa azzurra con i ragazzi di De Giorgi che in attesa dell’esordio di domani alle ore 21.15 contro il Canada (diretta TV Rai 2 e SKY SPORT Arena), oggi pomeriggio sosterranno la consueta seduta di allenamento in un campo secondario.

Cresce l’attesa dunque per il match contro i nordamericani che decreterà l’inizio della rassegna iridata per la Nazionale Maschile che si presenta ai nastri di partenza da campione d’Europa.

I Mondiali si preannunciano incerti e complessi, ma nel gruppo azzurro si lavora con serenità e con la consapevolezza che sarà importante partire con il piede giusto.