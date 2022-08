Mondiali: per l'Italia buona la prima contro il Canada

LUBIANA- Una bella Italia parte in quarta nel Mondiale di pallavolo superando con un netto 3-0 ( 25-13; 25-18; 39-37) il Canada nella partita d'esordio della Pool E di Lubiana. Gli azzurri di De Giorgi perfetti in ogni fondamentale, soprattutto a muro ma anche al servizio e in attacco, ha surclassato i nord americani nei primi due set non concedendo praticamente nulla ai nostri avversari i quali non sono mai riusciti a mettere in difficoltà la nostra ricezione e la nostra difesa. Nel terzo set il match si è fatto più equilibrato il Canada ha inserito Marr che ha cambiato gli equilibri in campo. Le due squadre si sono inseguite punto a punto fino all'interminabile finale, con match point sprecati da una parte e dall'altra. Alla fine gli azzurri hanno trovato il guizzo decisivo che ha chiuso la contesa e regalato i primi tre punti alla nostra nazionale.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per questo esordio nella rassegna iridata ha schierato come formazione di partenza la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali con Balaso libero.

Il Canada dall’altra parte della rete ha risposto con Epp palleggiatore, Sclater opposto, Loeppky e Barnes schiacciatori, Howe e Szwarc centrali, Marshall libero. Primo set iniziato con gli azzurri che, superata un po’ di emozione nei primissimi minuti, hanno subito preso in mano la situazione cominciando a comandare il gioco con buoni turni al servizio che hanno messo in difficoltà la ricezione dei canadesi non in grado di organizzare delle giuste contromosse. Ciò che ne è scaturito è stato un 69% in attacco, 44% in ricezione e 5 muri; percentuali che hanno garantito il 25-13 che è valso l’1-0.

Inizio di secondo set con Giannelli e compagni ancora sugli scudi (5-1, 6-3, 8-4). Il capitano ha continuato a organizzare molto bene il gioco variando le trame offensive sfruttando la buona vena dei suoi laterali, ma anche gli attacchi dei centrali. Con il passare dei minuti i ragazzi di De Giorgi hanno continuato a giocare una buona pallavolo finendo per chiudere in proprio favore anche la seconda frazione sul 25-18 confermando buoni numeri in tutti i fondamentali (6 muri, 62% in attacco, 47% in ricezione).

Terzo set più equilibrato (9-9, 12-12, 14-14, 16-16) con gli azzurri meno brillanti soprattutto in ricezione e non in grado di scrollarsi di dosso gli avversari. Molti gli errori anche al servizio che hanno finito per penalizzare l’andamento del parziale in parità ancora nel finale (20-20). Proprio nelle battute conclusive, però, Giannelli e compagni sono stati bravi a compattarsi e a piazzare il break che sembrava essere decisivo (23-20) anche grazie a un buon turno al servizio di Sbertoli. La pratica è stata poi chiusa sul 39-37 alla dodicesima palla match dopo non poche complicazioni nelle ultimissime battute.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Finale trilling nel quale abbiamo concesso qualcosa noi e qualcosa se lo è preso il Canada che ha reagito dopo i primi due set. Potevamo gestire meglio alcuni fondamentali come la battuta però abbiamo messo in campo qualcosa di importante nel giocare un’azione alla volta anche dopo aver commesso degli errori, questo ci ha permesso di portare a casa un set comunque importante ed ad allenarci alle difficoltà, reagendo a qualcosa che non va bene. Nei primi due set abbiamo giocato con una bella intensità, buona tecnica, grande attenzione. L’obiettivo è quello di mantenere quel livello in ogni momento della partita ».

Roberto Russo (Italia)- «Siamo stati bravi nell’ultimo set a non mollare mai. Marr ci ha complicato la vita ma siamo riusciti a stare sul pezzo e a conquistare i primi tre punti. Sentivamo un po' la tensione dell’esordio ma ora ci siamo tolti il patema e tutto dovrebbe andare per il meglio ».

Daniele Lavia (Italia)- « Abbiamo avuto un bell’approccio ma la partita è stata difficile a livello mentale e fisico. Dobbiamo limare ancora qualcosa, eliminare questi alti e bassi. Sarà un mondiale difficile ma abbiamo fatto vedere una buona pallavolo ed abbiamo fiducia. Il livello crescerà ma ci giocheremo le nostre carte. Ogni partita per noi sarà una finale non dobbiamo perdere la concentrazione ».

Yuri Romanò (Itala)- « Ottimo esordio, vincere 3-0 è tanta roba, secondo me anche l’ultimo set da segnali positivi, fa vedere che anche nel punto a punto siamo tosti e non molliamo niente. Dopo due set dall’andamento a senso unico era anche normale che il Canada reagisse, noi siamo stati bravi a non farci sorprendere troppo e a rimanere attaccati al risultato. Siamo complessivamente contenti di come è andata la partita, speriamo di crescere nelle prossime. Oggi per quasi tutti noi era l’esordio mondiale quindi abbiamo bisogno di scioglierci un po' per fare ancora meglio ».

IL TABELLINO-

ITALIA-CANADA: 3-0 (25-13, 25-18, 39-37)

ITALIA: Giannelli 3, Romanò 14, Michieletto 12, Lavia 18, Russo 7, Galassi 11, Balaso (L). Sbertoli, Recine. Ne: Bottolo, Mosca, Anzani, Pinali, Scanferla (L). All: De Giorgi

CANADA: Epp, Sclater 12, Loeppky 3, Barnes 6, Howe 4, Szwarc 6, Marshall (L), Walsh, Van Berkel 4, Maar 7, Hoag, Hofer. Ne: Elser (L). Eshenko, All: Josephson

ARBITRI: Epaminondas (GRE), Mohamed Ahmed (UAE)

Durata set: 18’, 22’, 46’

Spettatori: 620

Italia: a 4 bs 17 mv 14 et 26

Canada: a 3 bs 15 mv 4 et 24

TUTTI I RISULTATI-

26 agosto



Pool B, Lubiana, ore 11: Brasile-Cuba: 3-2 (31-33, 21-25, 25-16, 25-17, 18-16)



Pool B, Lubiana, ore 14: Giappone-Qatar: 3-0 (25-20, 25-18, 25-15)



Pool D, Lubiana, ore 17.30: Francia-Germania 3-0 (25-22, 28-26, 26-24)



Pool C, Katowice, ore 17.30: Stati Uniti-Messico 3-0 (25-18, 25-20, 25-12)



Pool D, Lubiana, ore 20.30: Slovenia-Camerun 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)



Pool C, Katowice, ore 20.30: Polonia-Bulgaria 3-0 (25-12, 25-20, 25-20)

27 agosto



Pool E, Lubiana, ore 11: Turchia-Cina 3-0 (25-15, 25-19, 25-14)



Pool F, Lubiana, ore 14: Olanda-Egitto: 3-0 (25-17, 25-22, 25-16)



Pool F, Lubiana, ore 17.30: Argentina-Iran 2-3 (25-22; 28-30; 18-25; 34-3219-21)



Pool A, Katowice, ore 17.30: Tunisia-Porto Rico 3-0 (25-19; 25-17; 25-20)



Pool A, Katowice, ore 20.30: Ucraina-Serbia 0-3 (26-28; 21-25; 20-25)



Pool E, Lubiana, ore 21.15: Italia-Canada 3-0 ( 25-13; 25-18; 39-37)