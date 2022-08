Mondiali: Riccardo Sbertoli guarda già alla sfida con la Turchia

LUBIANA (SLOVENIA)- Il giorno dopo l’esordio vittorioso nella rassegna iridata, il clima è sereno in casa azzurra, ma i pensieri di tutti sono già rivolti all’importante sfida di domani contro la Turchia (ore 21.15 diretta TV Rai 2, SKY Sport Arena, diretta streaming Rai Play, Now e volleyballworld.tv).

Il match inaugurale contro il Canada ha mostrato una buona Italia soprattutto nei primi due set in grado di far emergere una buona organizzazione di gioco e trame offensive davvero interessanti favorite da una ricezione che ha arginato il servizio dei nordamericani. Discorso diverso nel terzo parziale caratterizzato da parecchi errori al servizio, ma che ha comunque fatto vedere una squadra molto combattiva e tenace nelle fasi conclusive che sembravano non voler finire mai. Buone, dunque, le indicazioni ricevute dal match come ha sottolineato Riccardo Sbertoli che ieri si è reso protagonista di un interessante turno al servizio che sembrava aver favorito la chiusura del terzo set prolungatosi invece ancora a lungo dopo l’ingresso del palleggiatore.

LE PAROLE DI RICCARDO SBERTOLI-

« Direi che le cose sono andate bene, la nostra è stata una buona gara, ci siamo espressi su livelli interessanti, con qualità e convinzione mettendo in difficoltà un avversario che invece non è riuscito a giocare bene. Poi nel terzo set abbiamo avuto quel momento di difficoltà che comunque ci ha visto reagire come dovevamo. Sono contento di aver contribuito alla vittoria della squadra; certo speravo che il break potesse metterci al sicuro prima ma così non è stato. Nel finale ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo un po’ faticato ma credo che nel complesso la nostra reazione sia stata positiva. Dobbiamo migliorare nella concentrazione in alcuni momenti clou delle gare, ma ripeto a mio avviso il nostro è stato un buon avvio che ci soddisfa per il momento. Ora però la nostra concentrazione è tutta rivolta alla gara di domani contro la Turchia, una squadra tosta, di temperamento che non molla mai, composta da tanti atleti che gravitano, o che lo hanno fatto nel recente passato, nell’orbita del nostro campionato. Mi aspetto una battaglia, contro atleti che non vogliono mai mollare, sarà dura ».

Si conclude parlando della formula:

« Per arrivare i fondo bisognerà affrontare tante squadre e tutte di valore, noi non dobbiamo soffermarci a pensare a chissà cosa, dobbiamo solo giocare la nostra pallavolo non facendo calcoli e solo con la voglia di fare del nostro meglio ».

I PRECEDENTI CONTRO LA TURCHIA-

19 sfide, 17 vittorie, 2 perse

Gli avversari:



Opposti: 3.Toy, 9.Lagumdzija M., 25.Gurbuz, 12. Lagumdzija A.

Schiacciatori: 5.Gungor, 8.Subasi

Palleggiatori: 6.Bostan, 10.Eksi

Centrali: 14.Gunes, 24.Tumer, 66.Ulu, 77.Bulbul

Liberi: 19.Bayraktar, 53.Done

Allenatore: Nedim Ozbey