Mondiali: tutto facile contro la Cina, adesso Cuba negli ottavi

LUBIANA (SLOVENIA)- Non poteva ad essere la Cina a mettere in difficoltà l’Italia nella terza partita della Pool E dei Mondiali . Gli azzurri hanno assolto l’impegno giocando in scioltezza conquistando senza soffrire i tre punti che valgono il primo posto nel raggruppamento. Il 3-0 (25-14; 25-10; 25-14), il terzo consecutivo per la nostra nazionale, conferma l’ottimo livello raggiunto dalla giovane rappresentativa di De Giorgi, pronta ad affrontare nel migliore dei modi i turni ad eliminazione diretta nei quali non sarà consecutivo sbagliare. Oggi il match non ha avuto storia con Giannelli e compagni sempre in assoluto controllo della partita. Positivo il riscontro che stavolta la nazionale non si è concessa pause dominando la sfida dall’inizio alla fine.

Ora nel primo turno da dentro o fuori Giannelli e compagni se la vedranno contro Cuba (14esima) con orario e giorno di gara che dovranno essere ufficializzati.



Gli azzurri questa sera sono apparsi davvero troppo superiori agli avversari vincendo un match a senso unico e giocato con grande concentrazione dall’inizio alla fine.

Per quanto riguarda le formazioni di partenza Italia schierata con un solo cambio rispetto al solito con Anzani che ha preso il posto di Russo; per il resto solito schieramento che prevede la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia i martelli, Anzani (come detto) e Galassi i centrali con Balaso libero.

Cina che ha risposto con Yu Y.C. in palleggio, Zhang G.H opposto, Yu Y.T e Zhang J.Y gli schiacciatori, Li Y.Z. e Peng S.K. i centrali con Yang Y.M. libero.

Primo set nel quale la differenza tra le due squadre è apparsa subito abbastanza evidente con gli azzurri bravi a tenere costantemente in mano il pallino del gioco fino al 25-14 che ha decretato la fine del primo set vinto senza particolari patemi e con buone percentuali in tutti i fondamentali.

Secondo set ancora senza problemi e caratterizzato da una partenza lanciata (9-1), il divario con il passare dei minuti si fa sempre più importante e il parziale scorre via senza alcun minimo problema fino al 25-10 che decreta il 2-0. Il divario nei punteggi ha rispecchiato in pieno la differenza, davvero troppo evidente, tra le due squadre con alcuni azzurri che hanno chiuso il set con il 100% in attacco (Michieletto, Galassi e Romanò).

Terzo e ultimo set che è continuato sulla falsa riga dei primi due con Giannelli e compagni subito avanti (7-1) e in pieno controllo senza particolari sussulti fino al 25-14 che ha decretato la fine della gara con Pinali che ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Romanò.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Intanto essere l’allenatore dell’Italia al mondiale mi riempie d’orgoglio. Oggi sono contento perché stiamo dimostrando di partita in partita di crescere. Dovevamo guardare nel nostro campo e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi nonostante le difficoltà della Cina. I ragazzi sono stati bravissimi in questo percorso che abbiamo intrapreso, il gruppo è compatto e coeso e questo mi da davvero fiducia. Cuba ? sarà un avversario duro, hanno attacco e battuta davvero insidioso ma pensiamo alle nostre potenzialità ».

Simone Giannelli (Italia)- « Abbiamo trovato la Cina, già eliminata, che era in difficoltà ma noi siamo stati bravi a giocare la nostra partita e a chiuderla prima possibile. Guardiamo a noi stessi, abbiamo tutti la mentalità giusta, tutti coloro che hanno fatto parte di questo gruppo hanno contribuito a portarci a questo livello, pronti a dare il massimo per l’Italia. Ora viene il difficile, le sfide da dentro o fuori si vincono giocando senza paura, spavaldi facendo per bene quello che sappiamo fare ».

Giulio Pinali (Italia)- « Sono contento di come sono entrato, spero di avere altre opportunità. Oggi abbiamo giocato bene, eravamo sereni, abbiamo affrontato questa partita con grande determinazione e tutto è andato per il meglio ».

Alessandro Michieletto (Italia)- « Abbiamo giocato una bella partita ma ora pensiamo alla prossima, gli ottavi non saranno certo una passeggiata, Cuba sarà un avversaria davvero temibile ».