Mondiali: la Slovenia ai quarti

LUBIANA (SLOVENIA)- Grazie al 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22) sulla Germania i padroni di casa della Slovenia sono la prima formazione ad accedere ai quarti di finale della dei Campionati del Mondo 2022. Gli uomini di Cretu, in un impianto gremito e davvero molto caldo, hanno vinto meritatamente contro una Germania che ha si lottato, ma che ha potuto fare poco contro l'entusiasmo dei padroni di casa che al termine delll'incontro hanno anche festeggiato il compleanno del capitano Tine Urnaut.

La Slovenia tornerà in campo mercoledì 7 settembre contro la vincente di Olanda-Ucraina in programma lunedì 5 settembre (orario da definire).