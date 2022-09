LUBIANA (SLOVENIA)- Prosegue nel migliore dei modi il cammino degli azzurri nei Campionati del Mondo; Giannelli e compagni ieri sera hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale in virtù del successo per 3-1 contro Cuba. Allo stesso modo continua l'interesse dei telespettatori nei confonti della Nazionale italiana che ieri sera è stata seguita su Rai 2 da 1 milione e 234mila spettatori per uno share del 8.6%.