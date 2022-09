Mondiali: Usa e Polonia ai Quarti

GLIWICE (POLONIA)- Sarà Polonia-Usa uno dei quarti di finale dei Mondiali 2022 che si giocheranno a Gliwice giovedì 8 settembre. Negli ottavi, come da pronostico gli uomini di Speraw e Grbic hanno eliminato rispettivamente Turchia e Tunisia. Gli Usa però devono tirare un grosso sospiro di sollievo perché stasera contro Lagumdzija e compagni hanno rischiato di uscire anzitempo dalla competizione iridata. Gli Stati Uniti, in vantaggio di due set hanno subito la rimonta degli scatenati turchi che si sono arresi 3-2 (25-21; 25-17; 22-25; 19-25; 15-12) solo al termine di un infuocato tie break. Invece per i polacchi, come da pronostico, non c’è stata alcuna difficoltà a superare la compagine africana battuta senza problemi per 3-0 (25-20; 25-15; 25-20).