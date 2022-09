Mondiali: l'Italia batte la Francia e vola in semifinale

LUBIANA (SLOVENIA)- L’ Italia è magicamente in semifinale del Campionati del Mondo . Al termine di una partita, combattuta sin dal primo pallone e per tutti i cinque equlibratissimi set, Giannelli e compagni sono riusciti a domare la Francia Campione Olimpica in carica e negli ultimi anni nostra bestia nera, vincendo 3-2 (24-26; 25-21; 23-25; 25-22; 15-12). Un successo meritato e cercato dai nostri ragazzi che non si sono disuniti neanche dopo aver buttato alle ortiche il terzo set, per lunghi tratti dominato, portando a casa un risultato straordinario che ci riporta a Katowice dove un anno fa abbiamo vinto il titolo Europeo.

De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani al centro con Balaso libero.

Giani ha scelto Brizard palleggiatore, Boyer opposto, Ngapeth e Clevenot gli schiacciatori, Le Goff e Chinenyeze i centrali con Grebennikov libero.

Primo set nel quale gli azzurri sono partiti molto bene accumulando un vantaggio che però i francesi sono stati in grado di recuperare sul 13-13. La situazione è continuata con le squadre che hanno giocato palla su palla (21-21) complice anche un’Italia più fallosa rispetto a inizio gara soprattutto al servizio. Proprio nel finale però francesi a +2 (21-23), ma azzurri bravi a non mollare (23-23 e 24-24); nonostante gli sforzi profusi da Giannelli e compagni, però, i transalpini hanno chiuso ai vantaggi sul 26-24 con più di un rimpianto tra le fila tricolori per un parziale che forse avrebbe potuto prendere una piega diversa complice anche una chiamata arbitrale “assai dubbia”.

Secondo set nel quale il canovaccio della gara non è cambiato con squadre appaiate e con gli azzurri hanno provato un primo strappo (12-9) puntualmente ripreso (12-12). Dopo una prolungata parità (17-17) azzurri di nuovo sul +2 (19-17, 20-18); vantaggio progressivamente aumentato sul +4 fino al 25-21 che ha decretato la meritata parità grazie a un parziale ben giocato e amministrato con maggiore attenzione rispetto al precedente.

Terzo set iniziato con gli azzurri bravi a portarsi sul +3 (8-5), ma transalpini ancora in grado di impattare sull’8-8. Giannelli e compagni però non hanno mollato la presa e tre muri azzurri hanno nuovamente rotto l’equilibrio (+3, 13-10). La gara si è fatta vibrante con un clima molto acceso sotto rete, gli azzurri hanno continuato a mantenere un margine di vantaggio variabile (14-11, 15-12, 19-15, 19-17), ma nel momento clou del parziale i ragazzi di De Giorgi hanno dilapidato quanto di buono fatto fino a quel momento finendo per cedere 23-25 dopo aver annullato una palla set agli avversari.

Quarto set iniziato con i ragazzi di De Giorgi che hanno accusato un po’ il contraccolpo psicologico dell’andamento della frazione precedente, ma comunque decisi a non mollare: 9-9, 12-12, 14-14. Gli azzurri però sono stati davvero bravi a crederci sempre portandosi sul 19-17 non regalando nulla agli avversari (20-18, 21-19, 22-20, 23-20) e andandosi a prendere un tie-break grazie a un palpitante 25-22 che ha regalato grandi emozioni.

Ultimo set infuocato, ma azzurri ben dentro il match volando sul +5 (7-2, 8-3, 9-4, 10-5, 11-6) per un tie-break chiuso sul 15-12.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Sapevamo che sarebbe stata una gara durissima, ma ho visto in campo i ragazzi giocare con grande caparbietà e determinazione; esattamente quello che avevo chiesto loro prima di scendere in campo. Sapevamo che la Francia sarebbe stato un esame importante per noi, al di là del risultato. Volevamo invertire la rotta contro la Francia che in stagione ci aveva sempre battuto. Ovvio io sia estremamente felice del risultato, ma credetemi se vi dico che lavoriamo quotidianamente per confrontarci con le squadre migliori al mondo. Questo è un gruppo di ragazzi con valori ben chiari in mente, attaccati alla maglia, che si allenano quotidianamente con umiltà per migliorare e regalarsi gioie importati. Ora andremo a Katowice con il nostro solito atteggiamento, rispettando tutti, ma con la consapevolezza delle nostre forze e dei nostri punti deboli, ma anche con tanta voglia di fare bene per noi e per la nazione che rappresentiamo ».

Simone Giannelli (Italia)- « Siamo stati davvero bravi, abbiamo giocato una partita straordinaria, mettendo in campo la nostra forza ma anche le nostre debolezze, la spavalderia è quello che ho chiesto ai ragazzi perché si sa giocare contro la Francia è difficile sempre. In tanti anni che sono in nazionale ci ho vinto davvero poche volte. Avevo detto che sarebbe stata dura, che ci avrebbero messo sotto, però siamo rimasti lì, col sorriso, con le nostre individualità messe a disposizione della squadra. Sono contento, sono orgoglioso di tutti, e adesso guardiamo alle prossime due partite. Abbiamo fatto tanto ma ancora non abbiamo fatto niente. Ora riposiamoci e poi penseremo alla semifinale ».

Daniele Lavia (Italia)- « Una bell’Italia, abbiamo fatto davvero vedere quello di cui siamo capaci. Grinta, umiltà sono alla base di questa vittoria. Giorno dopo giorno andiamo in palestra con la voglia di migliorare, per far crescere il nostro gioco ed oggi il lavoro fatto in questi mesi si è visto. E’stata una partita difficile e bellissima. Siamo stati bravi a resistere alle loro battute, evitando il più possibile gli ace e stando attenti al loro muro, loro logicamente hanno fatto altrettanto, è stata combattuta ma alla fine l’abbiamo meritata. Possiamo ancora crescere, soprattutto al servizio, ma ora ci godiamo il successo e aspettiamo la semifinale. Tornare a Katowice, dove abbiamo vinto l’Europeo, sarà da brividi e non vediamo l’ora di esserci ».

Yuri Romanò (Italia)- « Ci siamo regalati una notte magica, è quello che volevamo e quello per cui abbiamo lavorato tutta l’estate. Abbiamo fatto tesoro delle due sconfitte per 3-0 contro i francesi, siamo arrivati più pronti e vincerla è stata tanta roba. Abbiamo fatto una grande partita anche dal punto di vista caratteriale perché contro un gruppo di campioni così, forti e spavaldi, abbiamo ribattuto con le loro stesse armi anche sotto il profilo mentale. Sarà bello tornare a Katowice, dove abbiamo degli splendidi ricordi, dodici mesi dopo. Da allora abbiamo fatto tanta strada ma non ci accontentiamo ed affronteremo le prossime con ancora più voglia ».

IL TABELLINO-

ITALIA-FRANCIA 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12)

ITALIA: Michieletto 14, Giannelli 2, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo, Galassi 10, Lavia 12, Romanò 23, Anzani 5, Russo n.e., Scanferla (L) n.e., Mosca n.e., Pinali n.e., Recine n.e., All. De Giorgi.

FRANCIA: Chinenyeze 12, Grebennikov (L), Patry 16, Toniutti, Tillie (L) ne, Ngapeth 16, Brizard 4, Boyer 8, Jouffroy, Le Goff 7, Clevenot 5, Louati 4, Henry n.e., Diez n.e., All. Giani.

ARBITRI: Simonovic (Svi) e Gerothodoros (Gre).



Durata set: 26’, 24’, 29’, 28’, 22’



Spettatori: 3500



Italia: a 6 bs 25 mv 11 et 34



Francia: a bs mv et 46