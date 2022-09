A Napoli gli ultimi test pre-mondiale per la nazionale di Mazzanti

NAPOLI-Terminato l’ultimo periodo di preparazione a Cavalese, in Val di Fiemme, durante il quale la nazionale femminile di Davide Mazzanti ha vinto per 3-0 i due incontri amichevoli con la nazionale francese, le campionesse d’Europa sono pronte per l’atteso appuntamento con il DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, in programma dal 12 al 15 settembre 2022 al PalaVesuvio di Napoli.