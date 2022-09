Mondiali: l'Italia spazza via la Slovenia, giocherà per l'oro

KATOWICE (POLONIA)- Dopo 24 anni, dalla finale vinta a Tokyo nel 1998, l’Italia potrà giocare per l’oro Mondiale. Oggi all’ Arena Spodek di Katowice, lo stesso impianto nel quale lo scorso anno si è laureata Campione d’Europa, la nazionale di De Giorgi si è regalata un sogno risolvendo in tre set 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) la delicata sfida con la Slovenia, dimostrando sul campo una netta superiorità su Urnaut e compagni i quali hanno lottato in tutti e tre i parziali ma alla fine hanno dovuto arrendersi al cospetto di una squadra azzurra concentrata e determinata che non ha mollato niente. Domani Giannelli e compagni potranno scrivere la storia contro la Polonia, formazione che ha vinto gli ultimi due mondiali e che potrà contare sul tifo indiavolato del pubblico amico. Per andare in Paradiso bisognerà realizzare un’impresa. Ma questi ragazzi hanno tutto per farci sognare ancora.

Italia scesa in campo con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia schiacciatori, Anzani e Galassi centrali con Balaso libero.

Slovenia dall’altra parte della rete con Ropret in palleggio Stern T. opposto, Cebulj e Urnaut schiacciatori, Pajenk e Kozamernik centrali con Kovacic libero.

Primo set con partenza lanciata degli azzurri volati sul 7-1. Il passare dei minuti, però, ha favorito il ritorno degli sloveni bravi a rifarsi sotto fino al -1 (8-7). I ragazzi di De Giorgi però non hanno subìto il contraccolpo psicologico e dopo qualche sbavatura sono tornati ad amministrare il gioco gestendo dei minimi vantaggi che sono oscillati tra le 2 (15-12) e le 6 lunghezze (20-14). Cretu nel frattempo ha inserito Mozic al posto di Stern, cambio che nel complesso ha contribuito alla parziale rimonta slovena: -3 (22-19). L’Italia comunque ha continuato a esprimersi su buoni livelli grazie a Giannelli che ha orchestrato bene come di consueto variando il gioco e servendo sia i suoi centrali sia i laterali sempre puntuali. Nel finale, poi, gli azzurri sono stati davvero bravi a respingere il tentativo di rimonta slovena chiudendo 25-21 e portando sull’1-0.

Secondo parziale nel quale, complessivamente, le cose non sono cambiate con i ragazzi di De Giorgi che hanno dato la sensazione di essere costantemente in controllo anche se i punteggi in realtà hanno evidenziato notevole vicinanza tra le due formazioni. Dopo una prima palla set annullata, però, Giannelli e compagni ancora una volta hanno chiuso in proprio favore sul 25-22. In evidenza in questo parziale Daniele Lavia che ha chiuso con un più che convincente 75% in attacco.

Terzo parziale ancora con l’Italia sugli scudi e autrice di una partenza lanciata (5-0), ma gli uomini di Cretu come nei precedenti set si sono rifatti sotto e hanno cominciato a battagliare palla su palla (20-18). Nel finale i campioni d’Europa non hanno tentennato e si sono andati a prendere dopo 24 anni la quinta finale mondiale della storia del volley azzurro maschile (25-21).

I PROTAGONISTI-

Gianluca Galassi (Italia)- « Bellissima partita siamo felici per come è andata. La Slovenia è una formazione sempre difficile da battere ma rispetto ad un anno fa abbiamo acquisito consapevolezza nei nostri mezzi e nella nostra forza. Abbiamo pochissimo tempo per ricaricarci e pensare ad una Polonia che oggi si è dimostrata una grandissima squadra. Non sappiamo come si batte, li studieremo e ci proveremo. Sulla carta non siamo i favoriti ma lavorando e lottando siamo arrivati fin qui e cercheremo di non fermarci ».